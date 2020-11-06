Одно из старейших печатных изданий центрального региона - газета "Минская правда" отмечает 70-летний юбилей. По этому поводу сегодня чествовали и награждали команду специалистов, которые создавали областную газету в течение многих десятилетий, а это - журналисты, фотокорреспонденты, редакторы, руководители. Дебютный областной выпуск появился 1 ноября 1950 года. Номер размещался на четырех страницах А2 и стоил 20 копеек. Сегодня бренд "Минская правда" не только сохранился, но и расширился - предприятие было преобразовано в информационное агентство. Сейчас "Минская правда" - это редакция газеты, сайта для оперативной информации и радиостанции "Минская волна".