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Газета "Минская правда" отмечает 70-летний юбилей

Одно из старейших печатных изданий центрального региона - газета "Минская правда" отмечает 70-летний юбилей. По этому поводу сегодня чествовали и награждали команду специалистов, которые создавали областную газету в течение многих десятилетий, а это - журналисты, фотокорреспонденты, редакторы, руководители. Дебютный областной выпуск появился 1 ноября 1950 года. Номер размещался на четырех страницах А2 и стоил 20 копеек. Сегодня бренд "Минская правда" не только сохранился, но и расширился - предприятие было преобразовано в информационное агентство. Сейчас "Минская правда" - это редакция газеты, сайта для оперативной информации и радиостанции "Минская волна".

"Минская правда" - в удобном современном формате. Если на сайте можно найти самые свежие оперативные новости, то в печатном издании преобладает аналитика. Радиослушатели смогут познакомиться с новыми творческими проектами "Минской правды".

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