Газете "На страже" МВД - 90 лет

90 лет сегодня исполняется со дня выхода всвет первого номера газеты "На страже" Министерства внутренних дел. Со значимой датой коллектив редакции поздравил Президент Александр Лукашенко. Вот уже 9 десятилетий издание кропотливо ведет летопись белорусской милиции, пишет о мужественных людях в погонах, которые постоянно, рискуя жизнью, охраняют мирный труд белорусов и правопорядок на наших улицах. Твердая государственная позиция и патриотизм сотрудников особенно зримо проявились в прошлом году и тем самым еще более укрепили доверие читателей, отметил глава государства.