Газете "Звязда" исполняется 105 лет

Газета "Звязда" сегодня отмечает 105-летие. Первый ее номер вышел 9 августа 1917 года. Начав свою деятельность в бурную революционную эпоху, издание всегда было с народом: и в дни немецкой оккупации, и в годы мирного строительства. На его страницах печатались самые известные белорусские писатели, такие как Кузьма Чорный, Кондрат Крапива, Павлюк Трус, Андрей Макаенок, Иван Чигринов. Уникальна она и тем, что одна из первых освещала самые значимые исторические события Беларуси.

Сегодня "Звязда" - многогранное издание со своим неповторимым стилем. Она успешно соединяет традиции и современные информационные технологии, внося вклад в сохранение белорусского языка, истории и культуры. Со 105-летим выхода в свет первого номера газеты "3вязда" ее коллектив поздравил Президент.