Где в Минске можно посмотреть на умные технологии и новые космические разработки

Energy Expo в Минске продолжает работу. Выставка проходит в рамках Белорусского энергетического и экологического форума. Это уже 28-я ежегодная встреча широкого международного формата.

Более 200 компаний под куполом Футбольного манежа. На Energy Expo самые передовые отраслевые разработки не только белорусского производства, выставка продолжает свой международный формат. Более 30 компаний из России, также предприятия Китая.

На выставке отдельным коллективным стендом представлена Удмурдская Республика.

Е Сяотао, директор компании New Energy Technology (Китай):

"Выставка очень большая. Много людей подходят, интересуются нашей продукцией. Отношения Беларуси и Китая очень хорошо развиваются. Мы хотим продавать здесь свою продукцию - это различная электроника. В перспективе хотели бы развернуть в Беларуси свое производство".

Ванг Шу Тао, консультант Харбинской компании по производству оборудования для тяжелой промышленности (Китай):

"Мы очень рады, что приехали на выставку показать свои продукты для топливно-энергетического комплекса. Надеемся, что будем работать вместе с белорусскими друзьями".