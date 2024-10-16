ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Где в Минске можно посмотреть на умные технологии и новые космические разработки

Energy Expo в Минске продолжает работу. Выставка проходит в рамках Белорусского энергетического и экологического форума. Это уже 28-я ежегодная встреча широкого международного формата.

Более 200 компаний под куполом Футбольного манежа. На Energy Expo самые передовые отраслевые разработки не только белорусского производства, выставка продолжает свой международный формат. Более 30 компаний из России, также предприятия Китая.

На выставке отдельным коллективным стендом представлена Удмурдская Республика.

Изображение

Е Сяотао, директор компании New Energy Technology (Китай):

"Выставка очень большая. Много людей подходят, интересуются нашей продукцией. Отношения Беларуси и Китая очень хорошо развиваются. Мы хотим продавать здесь свою продукцию - это различная электроника. В перспективе хотели бы развернуть в Беларуси свое производство".

Изображение

Ванг Шу Тао, консультант Харбинской компании по производству оборудования для тяжелой промышленности (Китай):

"Мы очень рады, что приехали на выставку показать свои продукты для топливно-энергетического комплекса. Надеемся, что будем работать вместе с белорусскими друзьями".

Многое из того, что здесь презентовано, разработано с прицелом на импортозамещение, умные технологии и автоматизированные системы. На Energy Expo можно встретить абсолютно разные разработки, в том числе космические.

форумМинскэнергетикаэкология

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все