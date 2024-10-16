3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Где в Минске можно посмотреть на умные технологии и новые космические разработки
Energy Expo в Минске продолжает работу. Выставка проходит в рамках Белорусского энергетического и экологического форума. Это уже 28-я ежегодная встреча широкого международного формата.
Более 200 компаний под куполом Футбольного манежа. На Energy Expo самые передовые отраслевые разработки не только белорусского производства, выставка продолжает свой международный формат. Более 30 компаний из России, также предприятия Китая.
На выставке отдельным коллективным стендом представлена Удмурдская Республика.
Е Сяотао, директор компании New Energy Technology (Китай):
"Выставка очень большая. Много людей подходят, интересуются нашей продукцией. Отношения Беларуси и Китая очень хорошо развиваются. Мы хотим продавать здесь свою продукцию - это различная электроника. В перспективе хотели бы развернуть в Беларуси свое производство".
Ванг Шу Тао, консультант Харбинской компании по производству оборудования для тяжелой промышленности (Китай):
"Мы очень рады, что приехали на выставку показать свои продукты для топливно-энергетического комплекса. Надеемся, что будем работать вместе с белорусскими друзьями".
Многое из того, что здесь презентовано, разработано с прицелом на импортозамещение, умные технологии и автоматизированные системы. На Energy Expo можно встретить абсолютно разные разработки, в том числе космические.
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
ГТК: Пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь
В музее истории ВОВ наградили 37 лучших студентов-стипендиатов от ФПБ
В Белтелерадиокомпании проходит акция "Здоровье женщины - здоровье нации"
Вольфович: Наши оппоненты используют все возможности, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку
В мире
Все
"Грузинская мечта" была близка к исполнению - кого не удовлетворили результаты выборов
На 79-й сессии ГА ООН принята резолюция о сотрудничестве с ОДКБ
Вашингтон заранее поделился своим решением с Сеулом о разрешении Украине наносить удары по России
Путин подписал указ об утверждении обновленной ядерной доктрины
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера