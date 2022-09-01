Открытый урок по истории пройдет во Дверце Независимости 1 сентября

Особенной аудиторией для открытого урока по истории станет 1 сентября Дворец Независимости в Минске. Приглашены лучшие ученики со всей страны - около 300 человек. А в роли учителя выступит лично Президент. Планируется прямая трансляция, занятие увидят во всех учебных заведениях: от школ до вузов.

О последних приготовлениях к особому уроку расскажет Вероника Бута.



Дворец Независимости за эти годы видел многое: саммиты, официальные визиты мировых лидеров. Здесь принимаются судьбоносные решения нашей страны. Иногда проводят балы, но открытый урок по истории в День знаний здесь пройдет впервые. И это не менее знаковое и значимое событие для белорусов, особенно глядя на актуальную мировую повестку.



Именно знание истории нашей страны, ее героического прошлого - залог мира на белорусской земле. Сегодня открытый урок именно об этом: у нас было много трагических и героических страниц, и это забыть нельзя, а тем более нельзя переписать, ведь эта ошибка нам может стоить слишком дорого.



Сегодняшний урок и для школьников, и для студентов, и для аспирантов. В принципе, его могут послушать все желающие, независимо от возраста и профессии -стоит лишь включить первую кнопку.



К уроку во Дворце Независимости практически все готово. Не хватает лишь преподавателя и учеников. Звонок прозвенит ровно в 11:00.

