Где белорусы смогут обменять права категории В без экзаменов и как взыскать алименты с плательщика в другой стране - какие еще вопросы рассмотрели депутаты

Ирина Костевич,председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Предлагается заложить порог для получения статуса "ветеран труда", стаж для женщин - 40 лет, для мужчин - 45. Заработать его сегодня реально.Мы входим во взрослую жизнь в 18 лет. С учетом пенсионного возраста у женщин - 58 лет, у мужчин - 63 - это как раз 40-45 лет, в которые включается и учеба, и служба в армии для ребят, и отпуск по уходу за ребенком, и отпуск по уходу за престарелыми родителями. Цель - поднять статус человека труда, стимулировать на длительную трудовую деятельность. Но есть и такой небольшой бонус: для граждан, которые заработали такой длительный стаж, закладывается норма, предусматривающая соответствующее повышение пенсии.