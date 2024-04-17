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Где белорусы смогут обменять права категории В без экзаменов и как взыскать алименты с плательщика в другой стране - какие еще вопросы рассмотрели депутаты
Беларусь приостановила действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Сегодня законопроект принят в Палате представителей.
Депутаты приняли законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ
Документ направлен на обеспечение наших национальных интересов, а также является ответной мерой на решение стран НАТО о приостановлении действия договора. Как отметил замминистра иностранных дел Юрий Амбразевич, Беларусь была, есть и остается приверженцем контроля над вооружениями. После вступления в ДОВСЕ наша страна добросовестно и в полном объеме выполняла свои обязательства (было уничтожено более 3 тысяч единиц обычных вооружений и техники).
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы считаем, что адекватно реагируем на складывающуюся военно-политическую обстановку по внешнему периметру Республики Беларусь и на действия прежде всего стран НАТО, которые ранее практически все приостановили участие в данном договоре. Принятие данного закона не значит, что Республика Беларусь выходит из договора. Мы приостанавливаем свое участие и готовы возобновить участие в договоре, если страны, прежде всего НАТО, вернутся в этот договор и будут выполнять свои обязательства
В Беларуси расширятся социальные гарантии ветеранам
Расширяются социальные льготы и гарантии. Депутаты также приняли в первом чтении законопроект по вопросам ветеранов. В документе два основных блока изменения. Первый касается ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашизма и воинов-интернационалистов. Для них усилят материальную поддержку, расширят льготы в медобслуживании. Второй блок касается изменения подходов к статусу ветеранов труда.
Ирина Костевич,председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Предлагается заложить порог для получения статуса "ветеран труда", стаж для женщин - 40 лет, для мужчин - 45. Заработать его сегодня реально.Мы входим во взрослую жизнь в 18 лет. С учетом пенсионного возраста у женщин - 58 лет, у мужчин - 63 - это как раз 40-45 лет, в которые включается и учеба, и служба в армии для ребят, и отпуск по уходу за ребенком, и отпуск по уходу за престарелыми родителями. Цель - поднять статус человека труда, стимулировать на длительную трудовую деятельность. Но есть и такой небольшой бонус: для граждан, которые заработали такой длительный стаж, закладывается норма, предусматривающая соответствующее повышение пенсии.
Беларусь и Экваториальная Гвинея укрепляют гарантии по взаимной защите инвестиций и развивают налоговые взаимоотношения. Белорусские права категории B можно будет обменять в Объединенных Арабских Эмиратах без экзаменов. И взыскание алиментов с должников, находящихся на территории другой страны - все эти новации сегодня также рассмотрели депутаты в Овальном зале. Всего на повестке было 10 вопросов.
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