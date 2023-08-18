Где добывают цемент и что подготовили Костюковичи для гостей фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу"

Масштабный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу" принимают в эти дни Костюковичи.

Первый день организаторы по традиции посвятили презентации райцентра. Пресс-тур стартовал с посещения гиганта промышленности - Белорусского цементного завода. Гости побывали и на месторождении "Коммунарское", посетили районный краеведческий музей. А еще в Костюковичах родился поэт Аркадий Кулешов. Его слова звучат в знаменитой "Алесе" "Песняров".

Любой посетитель может ознакомиться с бытом наших предков. Посмотреть аутентичную одежду, посуду, приспособления для ручного труда. Также мы можем посмотреть огромную коллекцию медалей, монет. Всех гостей мы ждем к нам на "Вытокі" в Костюковичи. Олеся Перепечина, директор Костюковичского краеведческого музея

Украсила первый день фестиваля и презентация местных районных праздников, главным героем одного из них стал гусь. А еще гостей на одной из этноплощадок ждал гастроквест "Скібка ад Вытокаў" с дегустацией блюд национальной кухни.

На центральной площади развернулся художественный интерактив "Играйте с нами - рисуйте сами". Завершился первый день фестиваля спектаклем Молодежного театра эстрады "Бриолин" и показом спортивной ленты в кинотеатре под открытым небом.