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Где добывают цемент и что подготовили Костюковичи для гостей фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу"
Масштабный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу" принимают в эти дни Костюковичи.
Первый день организаторы по традиции посвятили презентации райцентра. Пресс-тур стартовал с посещения гиганта промышленности - Белорусского цементного завода. Гости побывали и на месторождении "Коммунарское", посетили районный краеведческий музей. А еще в Костюковичах родился поэт Аркадий Кулешов. Его слова звучат в знаменитой "Алесе" "Песняров".
Любой посетитель может ознакомиться с бытом наших предков. Посмотреть аутентичную одежду, посуду, приспособления для ручного труда. Также мы можем посмотреть огромную коллекцию медалей, монет. Всех гостей мы ждем к нам на "Вытокі" в Костюковичи.
Украсила первый день фестиваля и презентация местных районных праздников, главным героем одного из них стал гусь. А еще гостей на одной из этноплощадок ждал гастроквест "Скібка ад Вытокаў" с дегустацией блюд национальной кухни.
На центральной площади развернулся художественный интерактив "Играйте с нами - рисуйте сами". Завершился первый день фестиваля спектаклем Молодежного театра эстрады "Бриолин" и показом спортивной ленты в кинотеатре под открытым небом.
19 августа большой праздник продолжится. Более 30 площадок примут гостей и участников.
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