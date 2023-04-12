Где готовят космонавтов и как устроены скафандры и центрифуга

62 года назад Юрий Гагарин произнес легендарное "Поехали!" и совершил первый в мире орбитальный космический полет. Случилось это 12 апреля 1961 года. 108 минут его полета стали триумфом науки. Свой звездный вклад в историю вносят и белорусы. Петр Климук, Владимир Коваленок и наш современник Олег Новицкий летали к звездам. В 2024 году в космос полетит и первая в истории суверенной Беларуси женщина.

Центрифуга, которой нет аналогов в мире, скафандр-трансформер для выхода в открытый космос и легендарный корабль "Союз", который доставляет космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).

11 апреля, накануне Международного дня космонавтики, съемочная группа Агентства теленовостей побывала в уникальном и одном из самых закрытых мест - в Центре подготовки космонавтов. Именно здесь прошли подготовку более 300 космонавтов и астронавтов, которые за 60 лет побывали на орбите. В это число входят три уроженца Беларуси, среди которых есть наш земляк - Герой Российской Федерации Олег Новицкий.

Почему скафандр для выхода в открытый космос называют мини-космический корабль? Какие перегрузки испытывают космонавты на тренажере "Центрифуга"? И из чего состоит российский сегмент МКС? Как создают космонавтов, изучила Дарья Белоусова-Петровская.

Место, где готовят космонавтов

Центр подготовки космонавтов, сокращенно ЦПК, в эпоху СССР был самым засекреченным местом. Звездный городок, на территории которого он находится, даже не значился на картах и дорожных указателях. Сегодня попасть туда тоже не просто, но съемочной группе повезло, причем дважды, ведь гидом выступил тот самый уроженец Беларуси Олег Новицкий. Он рассказал, что чувствовал, когда в первый раз оказался в ЦПК.

Немного замирало дыхание от понимания, куда ты попал, какие здесь ходили великие люди, начиная с первого набора космонавтов: Гагарин, Леонов, Валынов и др. Многих из них мы еще застали при нашей работе в ЦПК, они всегда с радостью общались с нами. Ты понимаешь, что находишься в таком знаменательном, историческом месте, единственном, я бы сказал, во всем мире, откуда началась дорога в космос. Мы были первыми, надеюсь, первыми и останемся. Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации





Корабль "Союз" симулирует до 400 нештатных ситуаций

Корабль "Союз" - это такой космический автомобиль, который доставляет экипажи на орбиту. Именно на таком Олег Новицкий трижды летал в космос. Официальный язык корабля - русский, поэтому все надписи на русском языке, все расчеты идут по московскому времени. "Союз" - один из основных тренажеров для подготовки космонавтов к полету. Он может симулировать до 400 нештатных ситуаций.

В среднем подготовка к полету занимает 1,5 года. Естественно, на тренажерах корабля "Союз" и модулях МКС мы проводим большую часть времени. С этим может сравниться только, наверное, подготовка к каким-то экспериментам. Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации

В свой третий полет Олег Новицкий осуществил давнюю мечту - вышел в открытый космос, причем трижды. Выходы проходят в специальных скафандрах-трансформерах. Каждый подгоняют под индивидуальные параметры человека.

Корпус скафандра сделан из специального жесткого металла, поэтому его размер не меняется. А вот рукава и штанины состоят из мягких материалов, поэтому размер можно регулировать. За счет этого скафандры могут носить космонавты с разным ростом - от 165 до 195 см.

Скафандр - это мини-космический корабль

Скафандр - это мини-космический корабль. В нем космонавт должен комфортно работать 8 ч в абсолютно враждебной для себя среде: невесомость, отсутствие кислорода и температура, которая может меняться от -100 до +100 градусов. Вся система, которая отвечает за жизнь космонавта, находится в специальном ранце за его спиной.

Это система кислородного питания, которая включает в себя запасы кислорода на все время работы. Это система терморегулирования, которая все тепло, что выделяет космонавт во время деятельности, отводит и сбрасывает наружу из скафандра в космическую среду. Это система электропитания, радиосвязи, в скафандре есть даже система отображения информации с микрокомпьютером, которая собирает информацию со всех датчиков в скафандре и выводит на дисплей, чтобы космонавт видел, в каком состоянии находится костюм, все ли хорошо. Дмитрий Зубов, начальник лаборатории по подготовке к внекорабельной деятельности НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина





Центрифуга - один из основных тренажеров ЦПК. Длина составляет 18 м, вес - 305 т. Именно она показывает, готов ли человек физически лететь в космос. Ведь во время старта и посадки (а это самые опасные и ответственные участки полета, которые длятся всего 8,5 минуты) человек испытывает на себе колоссальные перегрузки.

Максимально центрифуга рассчитана на 30 единиц перегрузки, для человека это критично. У нас космонавты тренируются до перегрузки 8 единиц в направлении грудь/спина. Проще говоря, увеличение веса в 8 раз. Кратковременно, конечно. Олег Иващук, начальник отделения динамических тренажеров НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина





И еще один уникальный тренажер - российский сегмент Международной космической станции. Состоит он из 6 модулей, точно такой же находится в космосе. Чтобы на МКС работать быстро и слаженно, экипаж оттачивает навыки на земном аналоге. Единственное отличие - отсутствие невесомости.

"Здесь конфигурация создана так, чтобы космонавтам было удобно перемещаться между модулями. Невесомости нет, через люки перемещаться неудобно, поэтому здесь установлены трапы", - рассказал Андрей Кондрат, заместитель начальника управления по подготовке космонавтов НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина.

