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Где и как встретил войну Янка Купала, можно узнать в музее истории Великой Отечественной войны
В Год исторической памяти и накануне Дня Независимости Беларуси два музея объединились в масштабном выставочном проекте. На площадке Музея истории Великой Отечественной войны - экспозиция "Шчаслівых перамог, свабодны мой народзе...". Экспонаты представляет Государственный литературный музей Купалы. В год 140-летия народного поэта организаторы показывают одну из важных страниц в биографии песняра. Где и как встретил войну Янка Купала, какие произведения написал в этот трагический для всего народа период и какими строками вдохновил защитников нашей земли на победу. Продемонстрированы около сотни уникальных экспонатов: документы, автографы, стихотворения и публицистика Купалы, письма и фото, личные вещи поэта.
В экспозиции - последний прижизненный портрет Янки Купалы. А также галерея портретов белорусских партизан из фондов Музея истории Великой Отечественной войны. Им, мужественным защитникам Отечества, Купала посвятил одно из последних своих произведений - стихотворение "Белорусским партизанам".
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