Где и как встретил войну Янка Купала, можно узнать в музее истории Великой Отечественной войны

В Год исторической памяти и накануне Дня Независимости Беларуси два музея объединились в масштабном выставочном проекте. На площадке Музея истории Великой Отечественной войны - экспозиция "Шчаслівых перамог, свабодны мой народзе...". Экспонаты представляет Государственный литературный музей Купалы. В год 140-летия народного поэта организаторы показывают одну из важных страниц в биографии песняра. Где и как встретил войну Янка Купала, какие произведения написал в этот трагический для всего народа период и какими строками вдохновил защитников нашей земли на победу. Продемонстрированы около сотни уникальных экспонатов: документы, автографы, стихотворения и публицистика Купалы, письма и фото, личные вещи поэта.