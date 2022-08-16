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Где можно купаться безопасно в Минске?

Где можно купаться безопасно в Минске?

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы столицы проверили состояние воды в открытых водоемах и не выявили каких-либо опасных микроорганизмов,сообщает агентство"Минск-Новости".

Отбор проб воды для соответствующих лабораторных исследований проводится регулярно, и за прошедший период пляжного сезона в Минске отобрано 522 пробы воды из открытых водоемов. По состоянию на 11 августа все пробы показали соответствие по микробиологическим показателям, в том числе и по содержанию кишечной палочки (E. coli).

С учетом комплексной оценки эксперты разрешают купание на всех официальных пляжах Минска без ограничений.

Фото:pixabay.com

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