Где можно купаться безопасно в Минске?

Отбор проб воды для соответствующих лабораторных исследований проводится регулярно, и за прошедший период пляжного сезона в Минске отобрано 522 пробы воды из открытых водоемов. По состоянию на 11 августа все пробы показали соответствие по микробиологическим показателям, в том числе и по содержанию кишечной палочки (E. coli).