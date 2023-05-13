Где нашли пристанище нацистские офицеры - в рубрике "Скриншот"

Нюрнбергский процесс поставил юридическую точку в международном признании зверств нацизма. Преступление против человечности было полностью доказано и подкреплено тоннами архивных материалов. Опубличенные факты шокировали всех участников процесса. Миллионы замученных голодом в концентрационных лагерях, газовые камеры и опыты над людьми. Фабрика смерти Третьего рейха работала как отлаженный механизм. Остановить происходящее удалось благодаря самоотверженному подвигу советского народа. Почему сегодня пытаются ставить под сомнения исторические факты и где свое пристанище нашли нацистские офицеры - разбирался Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".

Конвейер смерти

Советский солдат остановил безумный конвейер смерти, и это не фигура речи. Процесс лишения жизни был поставлен нацистами Третьего рейха на поток и имел четко прописанные алгоритмы действий. Особо старательные душегубы методично занимались оптимизацией процесса, предлагая высшему руководству новые подходы к осуществлению массовых убийств с минимальной затратой сил и средств. Как за один день убить больше людей и меньше устать - такие проблемы они ставили перед собой. Преступления против человечности были полностью доказаны в ходе юридического процесса. Я Андрей Сыч, это рубрика "Скриншот", давайте разбираться.

Нацисты не просто лишали жизней. Из людей варили мыло, кожей оплетали папки и делали абажуры, черепа использовали в качестве пресс-папье. Именно Советский Союз настоял на проведении открытого судебного процесса для предания огласки творившихся зверств.

Союзнички

Союзнички по коалиции, представители развитых демократий настаивали на казнях без суда и следствия. Дело в том, что Нюрнбергский процесс вскрыл их роль в тех событиях. Всплыло, что американские корпорации принимали непосредственное участие в финансировании Третьего рейха, а сами союзнички сдали фашистам Чехословакию в ходе Мюнхенского сговора. Между тем в ходе юридического процесса к делу были приобщены тонны архивных документов, которые обличали зверства нацистов.

Уроки Нюрнбергского процесса

Павел Жданович, старший преподаватель кафедры Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:

Процесс как никогда актуален в наши дни, когда предпринимаются попытки по переписыванию истории Второй мировой войны, проводится ревизия ее итогов, обеляются, а в отдельных странах и героизируются, действия нацистов их пособников. По сути, мы можем говорить о практических действиях, направленных на пересмотр документов Нюрбергского трибунала, в которых четко даны оценки тем действиям, которые были со стороны инициаторов и виновников войны, а также дана квалификация нацистской идеологии и нацистским преступлением против человечества.





"Бесценный опыт"

К сожалению, не все виновные понесли соответствующее наказание. Часть нацистов укрылась на Западе. Уже к 1949 году было подписано соглашение о создании Североатлантического альянса с целью защиты Европы от возможной угрозы советской экспансии. Как вы думаете, чьи услуги оказались снова востребованы? Нацисты сменили крест на розу ветров. На фото Ганс Шпайдель - во Вторую мировую начштаба группы армии В, затем командующий НАТО в Центральной Европе. Адольф Хойзингер - во Вторую мировую в Генштабе сухопутных войск Германии, затем председатель Военного комитета НАТО. Иоганн Штейнхоф - во Вторую мировую ас Люфтваффе на Восточном фронте. В НАТО возглавлял Военный комитет. И это только малая часть из того, что можно перечислить. Кадровые нацисты занимали ключевые позиции в Североатлантическом альянсе вплоть до 90-х годов.

Приемники традиций

Вместе с собой кадровые нацисты принесли соответствующие традиции с прошлого места службы. НАТО причастно к убийствам миллионов человек по всему миру. Сегодня уже проще перечислить страны, в которые они не вторгались. Неотъемлемой составляющей практически каждой военной кампании становятся пытки и применение химического оружия. В ноябре 2004 года американские войска применили боеприпасы с белым фосфором во время штурма иракского города Эль-Фаллуджа. Эти боеприпасы при детонации прожигают железобетонные конструкции.

Кадры из фильма "Эль-Фаллуджа - спрятанная бойня": "Дети, женщины, подростки, старики. Многие из них погибли в своих кроватях, у себя дома. Некоторые свидетели утверждают, что при американских атаках с неба как бы лился огненный дождь разных цветов. После этого все люди внизу погибали".

Дело "НАТО"