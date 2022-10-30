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Где онлайн обсуждают проекты законов "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь" и "О Всебелорусском народном собрании"
Мы разместили проекты законов для обсуждения на Правовом форумеБеларуси 24 октября и, начиная с этой даты, мы организовали постоянное взаимодействие, постоянное общение с основными организаторами диалоговых площадок, с парламентариями нашей страны и с общественными изменениями "Белая Русь", БРСМ, Союзом юристов. Об этом сообщил директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир".
По его словам, они постоянно находятся на связи, обмениваются мнениями. "Просим направлять в наш адрес замечания, если они возникают в ходе дискуссии, в ходе обсуждений соответствующих проектов", - сказал он.
Общаясь с организаторами этих мероприятий, мы увидели, что уже меньше звучит вопросов людей относительно того, что такое Всебелорусское народное собрание, каким оно будет. Сегодня людей волнуют уже более практические аспекты этих законов - правовой статус делегатов, сможет ли конкретный гражданин участвовать. На примете тех вопросов, которые на площадках, мы видим, что наше общество знает содержание этих документов, знает основные подходы к обеспечению формирования и функционирования Всебелорусского народного собрания. Непосредственно на Правовом форуме Беларуси мы видим более профессиональное юридическое общение. Люди вносят предложения по совершенствованию и редакции тех или иных норм, по закреплению тех или иных положений в рамках законопроекта.
После четырех дней общественного обсуждения поступило порядка 50 предложений. "Педлагают граждане закрепить в проекте закона большее количество принципов организации деятельности ВНС, например, как верховенство закона. Звучат предложения об обеспечении возможности участия в работе этого органа бывших премьер-министров и председателей облисполкомов, Мингорисполкома, сложивших свои полномочия", - рассказал он.
Предлагалось закрепление норм, чтобы делегаты от гражданского общества могли участвовать в работе ВНС не более двух сроков подряд. "Предложения совершено разные. Они носят конструктивную направленность именно на улучшение содержания тех или иных норм", - подытожил он и добавил, что были предложения граждан, связанные с закреплением в законопроекте такой нормы, чтобы ВНС принимало участие в избрании Президента нашей страны.
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