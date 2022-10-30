Где онлайн обсуждают проекты законов "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь" и "О Всебелорусском народном собрании"

Общаясь с организаторами этих мероприятий, мы увидели, что уже меньше звучит вопросов людей относительно того, что такое Всебелорусское народное собрание, каким оно будет. Сегодня людей волнуют уже более практические аспекты этих законов - правовой статус делегатов, сможет ли конкретный гражданин участвовать. На примете тех вопросов, которые на площадках, мы видим, что наше общество знает содержание этих документов, знает основные подходы к обеспечению формирования и функционирования Всебелорусского народного собрания. Непосредственно на Правовом форуме Беларуси мы видим более профессиональное юридическое общение. Люди вносят предложения по совершенствованию и редакции тех или иных норм, по закреплению тех или иных положений в рамках законопроекта.

Андрей Мательский, директор Национального центра правовой информации