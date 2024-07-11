3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Где посмотреть церемонию открытия фестиваля "Славянский базар в Витебске"
Удивительную атмосферу праздника и единства на "Славянском базаре" Беларусь всегда поддерживает на самом высоком уровне.
По традиции участие в церемонии открытия фестиваля примет Президент. Корреспонденты АТН работают в Летнем амфитеатре. В 22 часа на каналах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" смотрите церемонию открытия Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов