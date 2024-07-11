Где посмотреть церемонию открытия фестиваля "Славянский базар в Витебске"

Удивительную атмосферу праздника и единства на "Славянском базаре" Беларусь всегда поддерживает на самом высоком уровне.

По традиции участие в церемонии открытия фестиваля примет Президент. Корреспонденты АТН работают в Летнем амфитеатре. В 22 часа на каналах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" смотрите церемонию открытия Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".