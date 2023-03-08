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Где посмотреть все подробности об инциденте в Мачулищах?
Агентство теленовостей показало лишь малую часть фактов об инциденте на взлетной полосе в Мачулищах. В настоящее время журналисты АТН готовят большой материал о расследовании происшествия, каналах вербовки агентуры СБУ и связей, ведущих к иностранным спецслужбам.
Подробности масштабной операции смотрите 9 марта в 21:30 на телеканале "Беларусь 1".
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