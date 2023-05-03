Где постоянно горят Вечные огни в Беларуси и сколько их

Как упоминалось выше, всего в нашей стране создано 127 Вечных огней - 20 постоянно горящих и 107 зажигаются по праздничным датам и торжественным случаям. Самый известный Вечный огонь расположился на площади Победы в Минске - он не гаснет с 3 июля 1961 года. Не менее известен Вечный огонь в Брестской крепости - он пылает перед руинами бывшего Инженерного управления с 25 сентября 1971 года. Горят Вечные огни также на центральных площадях областных центров.