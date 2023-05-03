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Где постоянно горят Вечные огни в Беларуси и сколько их

Где постоянно горят Вечные огни в Беларуси и сколько их

Вечный огонь - это память живых о мертвых, о тех, кто ценой неимоверных усилий подарил будущим поколениям мир и саму жизнь.

Пресс-служба Министерства энергетики Беларуси сообщает, чтогазовые службы завершили подготовку к 9 Мая мемориалов Вечного огня. Об этом пишетпортал 1prof.by.
"Регулярное техническое обслуживание газового оборудования проводится в стране на 127 мемориальных комплексах "Вечный огонь", установленных в память о погибших в Великой Отечественной войне, из которых 20 действуют постоянно, остальныезажигаются во время праздничных мероприятий", - рассказали в ведомстве.

К предстоящему празднику специалисты проверили работоспособность систем газоснабжения мемориалов и исправность их горелок, очистили декоративные решетки от мусора и нагара, провели регулировку горения пламени.

Как упоминалось выше, всего в нашей стране создано 127 Вечных огней - 20 постоянно горящих и 107 зажигаются по праздничным датам и торжественным случаям. Самый известный Вечный огонь расположился на площади Победы в Минске - он не гаснет с 3 июля 1961 года. Не менее известен Вечный огонь в Брестской крепости - он пылает перед руинами бывшего Инженерного управления с 25 сентября 1971 года. Горят Вечные огни также на центральных площадях областных центров.

В каких регионах и в каком количестве расположились огни:

  • Минск - 2 Вечных огня, из которых 2 постоянно горящих (площадь Победы и мемориальный комплекс «Масюковщина»);
  • Минская область - 19, из которых постоянно горят 2;
  • Брестская область - 27, из которых постоянно горят 5;
  • Витебская область - 24, из которых 2 постоянно горящих;
  • Гомельская область - 19, из которых 3 постоянно горящих;
  • Гродненская область - 19, из которых 3 постоянно горящих;
  • Могилевская область - 19, из которых 3 постоянно горящих.

Стоит отметить, что традиция поддержания Вечного огня восходит к античному культу богини Весты. В новейшей истории постоянно горящий огонь был впервые зажжен 11 ноября 1923 года у Триумфальной арки на могиле Неизвестного солдата в Париже.

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