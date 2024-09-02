Где протестующих в Беларуси в 2020-м учили готовить сцепки и коктейли Молотова, пока Запад молчал

Telegram уже более 10 лет. Его главная фишка - анонимность, которая не всегда используется в рамках закона.

Только в России по разным данным было открыто несколько тысяч Telegram-каналов, где можно было купить наркотики, даже оружие. Отдельная статья доходов для преступников - проституция. Достижения приложения кроются и в политической плоскости. В том числе с помощью Telegram были организованы события в Беларуси 2020 года.





Стратегия подрыва государства была полностью построена на вопиющих фейках, которыми разогревали общество. Главная фишка тех событий - у протестов вместо оппозиционного лидера был Telegram. Куда идти, что кричать, чего требовать, как готовить сцепки и коктейли Молотова - все это подробно описывали в лентах и чатах.

Оглушить сознание народу пытались громкими заголовками: "Лукашенко сбежал", "милиция зверствует", "люди десятками пропадают без вести". Через социальную сеть умело повышали градус активности.

Но Запад молчал и тогда, и во время событий в Гонконге, когда сотни тысяч при помощи Telegram шатали тамошние устои и выступали против Китая. Да и во многих других случаях, когда дестабилизация была выгодна Западу, никто основателю Telegram Павлу Дурову никаких претензий не предъявлял.

Павел Дуров 24 августа был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Прокуратура Франции отметила в уголовном деле 12 эпизодов. Среди них - отказ от предоставления информации властям, отмывание денег и "непринятие мер по пресечению использования платформы в преступных целях".

"Весь мир еще разувидел двойные стандарты Запада. В их пониманиисвобода слова не должна иметь ничего общего с критикой в адрес западного мира и с возможностью выражать собственное мнение в отношении политики тех или иных держав. На площадке Дурова это позволялось, что не нравилось прежде всего Западу". Евгений Михайлов, политолог



