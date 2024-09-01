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Где проводят "Цукеркавы фэст" и развито гончарное ремесло - смотрите в рубрике "Место для жизни"
Агентство теленовостей продолжает колесить по Беларуси, заглядывая в самые отдаленные ее уголки и рассказывая, как живут белорусы. На этот раз репортеры заглянули в Воложинский район, а конкретно в поселок Ивенец.
Старинное местечко, основанное еще во времена ВКЛ, где традиции бережно хранят и с любовью передают потомкам! Чем известен населенный пункт - костелы, гончарное ремесло и "Цукеркавы фэст" - приятный и далеко не полный набор. Здесь активно развивается инфраструктура, открываются новые предприятия и создаются дополнительные рабочие места.
О возможностях, перспективах и любви к малой родине смотрите в репортаже Катерины Стрехи в рубрике "Место для жизни".
Городской поселок Ивенец издавна называют краем гончаров, ткачей и ремесленников. В чем их секрет? То ли место особенное, то ли руки у людей золотые?
Татьяну Задрейко в Ивенце и окрестностях знают все. Народная умелица собирает в городском поселке сотни туристов. На мастер-классы те записываются заранее, ведь где же еще можно узнать все о процессе обработки льна и в нем же поучаствовать.
Умелые руки, знания о традиционной культуре и мастерство, которое по наследство досталось от бабушек, остается добавить к этому желание трудиться, а у местных его хоть отбавляй.
Лен мяли мужчины. Это была их работа. Лен еще трепать надо, потом начесать и ниточку сделать. А уже из ниточки делается само полотно. У нас в Ивенце в 1970-1980-е годы был ткацкий цех на заводе художественной керамики. И вот в те времена женщины там ткали за станками. А еще были надомницы, по-теперешнему те, которые работали на удаленке.
А за благополучие и уют в Ивенце отвечают не только люди. В лучших традициях прошлого - куклы-обереги.
Благоустроенный уголок Воложинского района славится еще и гостеприимством. В первый день осени съемочную группу встречали сезонным тыквенным супом, все - с пылу с жару.
Валентина Тадеушевна встретила в аутентичном жилом доме, где по крупинкам местные общими усилиями воссоздавали обыденный уклад жизни людей из прошлого столетия.
Училась в городе, работала в Борисове. Но потом так случилось, что вернулась в Ивенец. Вот уже больше 30 лет я здесь живу снова, и очень довольна. Во-первых, это местечко стало душой. Во-вторых, здесь замечательные люди. В-третьих, мне повезло работать в таком коллективе, где собрались неравнодушные люди .
И пока одни умело и смело возвращают народное в моду, другие делают жизнь окружающих гораздо слаще. В ивенецком филиале кондитерской фабрики "Слодыч" вернули былую славу еще известным с советским времен конфетам "Коровка", а сегодня делают еще и карамель со вкусом и ароматом груши - когда-то всемирно известный "Дюшес".
За восьмичасовую смену выпускают 4,5 т этого лакомства. А в продуктовой линейке есть более 45 видов конфет - молочных, желейных, помадных, около 8 видов карамели. Сегодня "Слодыч" есть практически во всех торговых точках Беларуси. Продукция пользуется спросом и на внешнем рынке. Ивенецкие сладости любят жители Болгарии, Армении, Узбекистана, Румынии и Казахстана. Впервые выполнили отгрузку в США. Ставку делают на качество и натуральность. А вообще, говорят, на предприятии были разные времена.
Очень рада, что люди поверили и вернулись назад. Было тяжелое время, когда они выезжали по причине отсутствия работы в Ивенце, и предприятие рухнуло. Но на сегодняшний день люди тянутся, слышат и приходят к нам на работу. Хотят делать продукцию и приносить людям радость.
В следующем году предприятию исполнится 70 лет. Скоро откроют новый цех и линию по производству мягкой жевательной конфеты.
Всеми любимые конфеты всегда лежат в портфеле у воспитанников "Дошкольного центра развития ребенка". Центр - новострой. В 2019-м утвердили проект, тогда же и начали грандиозную стройку. Уже в сентябре 2020-го распахнуло двери новое красивое и современное здание, рассчитанное на 230 мест.
Для развития самых маленьких жителей Ивенца - занятия по интересам. Здесь есть абсолютно все, чтобы жизнь ребенка в родном поселке была максимально комфортной. По оснащению детский сад ничем не уступает столичным "собратьям".
Малыши из Ивенца и окрестных деревень всегда под присмотром. Рядом с ними находятся 26 опытных педагогов.
"Мы всегда рады видеть молодых специалистов. От них мы заряжаемся энергией, интересными идеями, они знакомы с новыми технологиями, которые активно внедряются в образовательный процесс", - рассказала заведующая Ивенецким "Дошкольным центром развития ребенка" Екатерина Мазаник.
В городском поселке Ивенец сегодня живут, работают и учатся около 4 тыс. человек. Большинство из них атмосферу древних улиц, мастерские, где родилась знаменитая местная культура и аутентичный быт, не променяют ни на один другой город Беларуси. Ведь это их место для жизни.
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