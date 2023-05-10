Где работают студотряды Беларуси в 2023 году

Алина Васильева, командир педагогического отряда "Созвездие":

Когда вы работаете одной большой компанией, вы друг другу помогаете и становитесь одной большой дружной семьей. Намного проще, намного легче. Но если говорить еще о студенческих отрядах, то есть огромное количество льгот, и в зарплате, у нас есть, конечно же, обеды. Поэтому одни плюсы. Не платят подоходный налог, они платят только взнос на развитие студотрядовского движения.