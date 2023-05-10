3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Где работают студотряды Беларуси в 2023 году
В каких сферах могут работать студенты, на каких предприятиях и сколько можно заработать, еще не получив диплом. На пресс-конференции обсуждали перспективы развития студотрядовского движения. В этом году более 3,2 тыс. ребят уже трудоустроены.
Алина Васильева, командир педагогического отряда "Созвездие":
Когда вы работаете одной большой компанией, вы друг другу помогаете и становитесь одной большой дружной семьей. Намного проще, намного легче. Но если говорить еще о студенческих отрядах, то есть огромное количество льгот, и в зарплате, у нас есть, конечно же, обеды. Поэтому одни плюсы. Не платят подоходный налог, они платят только взнос на развитие студотрядовского движения.
Свыше 38 тыс. рабочих мест представлено нанимателями для работ в составе студотрядов по всей Беларуси. Так, ребята уже трудятся на предприятиях "Гомсельмаш", "Галантэя", "Камвольный комбинат", МАЗ, "Атлант" и "Интеграл". Поработать в этом году можно будет и за пределами страны. Подписанo соглашение о сотрудничестве со Всероссийским детским центром "Орленок" и лагерем "Морская волна" в Краснодаре.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все