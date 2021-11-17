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Где же решительное осуждение Польши со стороны Совета Европы за применение спецсредств?
Действия Польши очевидно доказывают - неоправданное применение спецсредств на границе, в том числе водометов при минусовой температуре. При этом в ООН заявляют - у них нет подтверждения этих фактов. Даже несмотря на то, что кадры, где поляки применяют и водометы, и светошумовые гранаты, в этот день крутились в новостях всех ведущих телеканалов мира. Как отмечает политолог Владимир Корнилов, преподносились эти кадры порой более чем необъективно.
К примеру, корреспондент CNN Мэтью Чанс заявил, что мигранты бросают в польских пограничников не только камни, но и бомбы. А московский собкор BBC Стив Розенберг, комментируя неадекватное применение поляками спецсредств, против отчаявшихся беженцев нашел простое объяснение этих действий - виноват Минск. Дескать, Беларусь пытается представить Европу безразличной и жестокой, даже бесчеловечной.
При этом, отмечает Корнилов, те поляки, которые осуждают неадекватные действия своих силовиков, подвергаются преследованиям. К примеру, польская актриса и певица Барбара Курдей-Шатан назвала польских пограничников "машинами без сердца, которые слепо исполняют приказы". Разразился скандал - за артистку взялась прокуратура и Мониторинговый центр антиполонизма. В итоге та вынуждена была извиняться за резкие слова о пограничниках. Вот такая свобода слова по-польски.
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