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Где сделать красивые фото в новых локациях фестивального Витебска?
14 июля - официальный старт XXXI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", но уже сегодня в городе на Двине прозвучат первые позывные форума.
Жители фестивальной столицы и гости праздника живут в предвкушении шести незабываемых дней. Витебск готов радушно принять многочисленных участников песенного форума и обещает влюбить в неповторимые очертания древнего города. Фестиваль - часть новейшей истории города на Двине. Всякий раз к началу праздника здесь появляется новый, красивый и нужный объект инфраструктуры. Не исключение и этот год. Незабываемыми фотографии из фестивальной столицы сделают полсотни красивых локаций.
Украсит город появление в нем колеса обозрения, возвращение синему дому его первоначального цвета и появление на улице Ленина у Летнего амфитеатра скульптуры "Цветочница". Цветочница, которая отражает, наверное, и дух фестиваля, и тех женщин, которые в течение многих десятилетий продают цветы и дарят настроение и гостям, и участникам фестиваля.
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