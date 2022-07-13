Где сделать красивые фото в новых локациях фестивального Витебска?

Украсит город появление в нем колеса обозрения, возвращение синему дому его первоначального цвета и появление на улице Ленина у Летнего амфитеатра скульптуры "Цветочница". Цветочница, которая отражает, наверное, и дух фестиваля, и тех женщин, которые в течение многих десятилетий продают цветы и дарят настроение и гостям, и участникам фестиваля.

Николай Орлов, председатель Витебского горисполкома