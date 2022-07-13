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Где сделать красивые фото в новых локациях фестивального Витебска?

14 июля - официальный старт XXXI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", но уже сегодня в городе на Двине прозвучат первые позывные форума.

Жители фестивальной столицы и гости праздника живут в предвкушении шести незабываемых дней. Витебск готов радушно принять многочисленных участников песенного форума и обещает влюбить в неповторимые очертания древнего города. Фестиваль - часть новейшей истории города на Двине. Всякий раз к началу праздника здесь появляется новый, красивый и нужный объект инфраструктуры. Не исключение и этот год. Незабываемыми фотографии из фестивальной столицы сделают полсотни красивых локаций.

Украсит город появление в нем колеса обозрения, возвращение синему дому его первоначального цвета и появление на улице Ленина у Летнего амфитеатра скульптуры "Цветочница". Цветочница, которая отражает, наверное, и дух фестиваля, и тех женщин, которые в течение многих десятилетий продают цветы и дарят настроение и гостям, и участникам фестиваля.
Николай Орлов, председатель Витебского горисполкома

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