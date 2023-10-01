Где туристы катаются на байдарках и катамаранах, где бесплатно кормят и гладят оленей

Спрос на продовольствие в мире огромный, цены растут, открываются новые рынки. Белорусы обеспечивают собственную продбезопасность, а излишки продают. В 2022 году на продовольствии Беларусь заработала свыше 8 млрд долларов, а за восемь месяцев 2023 года - более 4 млрд. В стране создаются и комфортные условия для жизни.

Два последних года Дрогичинский район крепко держится в рейтинге по итогам республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов страны. Критерии оценки разные. Например, площадь зеленых насаждений на одного человека, количество спортплощадок, качество дорожного покрытия. К уровню прошлого года и зарплата в районе выросла почти на 20 %. Кто и почему выбирает белорусское, рассказала Елизавета Синяк в рубрике "Место для жизни".

Белорусское полесье, юг Брестской области - особенный регион, где хочется замедлиться и наслаждаться, в первую очередь, природой. Площадь Дрогичинского района чуть меньше 2 тыс. кв. км, и почти 1/3 территории занимают леса и болота.





Чтобы слиться воедино с природой, туристам предлагают различные виды отдыха: можно прогуляться пешком или прокатиться на велосипедах. А для путешествий по воде можно взять бесплатно в аренду байдарки и большой катамаран со всеми удобствами.

В 2022 году здесь открыли центр байдарочного туризма и пункт проката. Вдоль Днепровско-Бугского канала, который проходит через территорию района, оборудованы стоянки для отдыха. Можно насладиться звуками природы через специальные мегафоны или увидеть местные достопримечательности с высоты птичьего полета.

Маршрут посетили более 300 человек на байдарках и катамаранах. Примерно 58 человек одновременно могут сплавляться по каналу. Сюда приезжают и наши, и из России, и итальянцы приезжали. Людям очень понравилось: сама природа, люди (у нас в Дрогичине они гостеприимные). Павел Пигас, инструктор-методист Дрогичинского районного физкультурно-спортивного клуба

А еще вдоль канала располагаются усадьбы, где сочетается городской комфорт и деревенская идиллия. Здесь также можно остановиться на ночлег.

Еще одно место для отдыха душой и телом находится недалеко от райцентра - в Брашевичах. Дендропарк, где на небольшой территории живут 60 видов растений: туи, ивы, горная сосна, дуб, орехи - представители флоры разных континентов нашей планеты. А кария овальная - декоративное орехоплодное дерево - здесь эксклюзив - единственный взрослый плодоносящий экземпляр в Беларуси.

А напротив парка живут пятнистые жители с белорусским паспортом - в вольере содержат 45 оленей. Их можно фотографировать, кормить, если повезет - погладить.

"Часто звонят и спрашивают, сколько эта экскурсия будет стоить. Все абсолютно бесплатно. Все соседи стран СНГ приезжают, жители Германии, Бельгии, Словакии", - отметил лесничий Брашевичского лесничества Александр Жук.

В лесхозе имеется школьное лесничество. Мы постоянно проводим детям лесные уроки. Здесь создана экотропа, где ребята проводят операции "Чистый лес", они участвуют в посадке леса, в работах по изготовлению скворечников. Мы 1 сентября этого года открыли дошкольное лесничество в Новопопинском садике. Деткам пошили лесную форму. Виктор Амбражейчик, директор Дрогичинского лесхоза

Система образования района состоит из 24 школьных и 13 дошкольных учреждений. В этом году на подготовку школ и садов затрачено около миллиона рублей. Акцент, прежде всего, сделан на комфорте. Так, некоторым жителям от квартиры до детского сада нужно идти не больше пяти минут. Стоит только спуститься на первый этаж.

За последние два года Дрогичинский район попадал в рейтинг лидеров по итогам республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов страны. Дрогичин, Хомск, Антополь оказались среди лучших в своих категориях. С начала 2023 года в эксплуатацию ввели больше 4,5 тыс. кв. м жилья. Почти половина из этого числа - с господдержкой.





"У нас была старшая девочка и две близняшки. Нам дали такую возможность - без очереди построить квартиру. Мы очень благодарны за это государству. Нам нравится наш микрорайон: магазины, центр, больница рядом, рынок есть, школы, садики - все, что нужно для жизни, здесь есть. Здесь же есть и музыкальная школа, и бассейн", - рассказала местная жительница.

Население района составляет 34 тыс. человек. Больше половины живет в сельской местности, поэтому и до 60 % выручки района формируют cельхозорганизации. Хозяйство "Алексеевичи-Агро" - самое крупное хозяйство в районе. И по результатам 2022 года, оно занесено на Республиканскую доску почета.

Здесь системно обновляют машинно-тракторный парк: за последние 5 лет в хозяйстве приобрели 107 единиц техники. Еще и зарплата, к уровню прошлого года выросла на 30 %. Ожидаемый среднегодовой удой на корову равен 8,5 тыс. кг.

По году на одну голову мы заготовим 40 кормовых единиц. Это свыше полуторагодичного запаса. Запланировано строительство 4 зданий. Доильно-молочный блок с кормокухней. По первому кварталу 2024 года мы эту ферму должны ввести. Сергей Пачко, директор ОАО "Алексеевичи-Агро"

"За последних 5 лет у нас построено порядка 6 ферм, - сказал председатель Дрогичинского райисполкома Александр Дорошенко. - На 1 сентября 2017 года продажа молока в день составляла 192 т по району, сегодня же продажи составляют 325 т. Выполняем указ Президента Беларуси о 10 фермах. Одну ферму строим - "Агродетковичи", на 90 % готов один коровник, на порядка 80 % - доильный блок.

Дрогичинский район - место с предпринимательской жилкой. Ежегодно создаются рабочие места и за счет частного бизнеса. Промышленность района представлена шестью предприятиями. Например, на белорусско-российском производстве минеральных питьевых вод работает больше 200 человек. Начинали с маленького предприятия, которое выпускало 12 тыс. бутылок в смену, а сегодня выросли и объемы, и мощности. Работает три цеха. Одна линия выпускает 6 тыс. бутылок в час, а в месяц в теплый сезон - около 4 млн.

"У нашей воды уникальный состав - она малосоленая, поэтому пьется вкусно и легко. Мы ее по трубопроводам качаем в цех, фильтрация - только грубая очистка на 100 микрониках, потом еще следует пятимикронная фильтрация перед розливом", - рассказала ведущий технолог предприятия Татьяна Конончук.

А на предприятии "Антопольский текстиль" зарплата в полтора раза выше, чем средняя по району. Тут освоили три вида продукции: флизелин, синтепон и микрофайбер. Производство небольшое, но мобильное, легко идут на эксперименты. В запасе есть до 20 видов разных волокон, а работают на несколько отраслей сразу: материалы для авто- и кабельной промышленности, наполнитель для мебели, утеплитель для верхней одежды и даже распределительный слой для подгузников. Основная часть продукции идет на внутренний рынок и на Россию.

"В сутки мы можем перерабатывать до 4,5 т. В прошлом году предприятие выпустило продукции на 5,466 млн белорусских рублей", - говорит директор ПТК "Антопольский текстиль" Владимир Байдук.

В Дрогичинском районе, кстати, больше 50 фермерских хозяйств, которые выращивают клубнику, голубику, малину, яблоки.