Где в Беларуси будут строить и реконструировать молочно-товарные комплексы

Правительство определило перечень организаций и инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) молочно-товарных комплексов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 января 2023 года №50, которое сегодня официально опубликовано наНациональном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В каждой области будет реализовано по десять инвестиционных проектов. В том числе два проекта в

Ивацевичском

и три - в

Кобринском районах Брестской области

, по два - в

Полоцком и Поставском районах Витебской области

, по два - в

Брагинском и Мозырском районах Гомельской области

, по два - в

Гродненском и Сморгонском районах Гродненской области

, по два - в

Копыльском и Несвижском районах Минской области

, а также два - в

Бобруйском

, три - в

Кировском

и четыре - в

Могилевском районе

.

Персональная ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию молочно-товарных комплексов возложена на председателей облисполкомов и руководителей сельскохозяйственных организаций.

Согласно постановлению, открытому акционерному обществу "Белагропромбанк" предложено ежемесячно предоставлять Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству финансов, Министерству экономики, облисполкомам информацию об общей сумме кредитов, предусмотренных договорами, заключенными в целях финансирования инвестиционных проектов, суммах предоставленных кредитов и их возврата (погашения) в отчетном периоде.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.