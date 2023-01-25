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Где в Беларуси будут строить и реконструировать молочно-товарные комплексы
Правительство определило перечень организаций и инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) молочно-товарных комплексов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 января 2023 года №50, которое сегодня официально опубликовано наНациональном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
В каждой области будет реализовано по десять инвестиционных проектов. В том числе два проекта в
Ивацевичском
и три - в
Кобринском районах Брестской области
, по два - в
Полоцком и Поставском районах Витебской области
, по два - в
Брагинском и Мозырском районах Гомельской области
, по два - в
Гродненском и Сморгонском районах Гродненской области
, по два - в
Копыльском и Несвижском районах Минской области
, а также два - в
Бобруйском
, три - в
Кировском
и четыре - в
Могилевском районе
.
Персональная ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию молочно-товарных комплексов возложена на председателей облисполкомов и руководителей сельскохозяйственных организаций.
Согласно постановлению, открытому акционерному обществу "Белагропромбанк" предложено ежемесячно предоставлять Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству финансов, Министерству экономики, облисполкомам информацию об общей сумме кредитов, предусмотренных договорами, заключенными в целях финансирования инвестиционных проектов, суммах предоставленных кредитов и их возврата (погашения) в отчетном периоде.
Постановление вступило в силу после официального опубликования.
Фото:БелТА
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