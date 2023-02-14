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Где в Беларуси чаще всего происходят землетрясения, рассказал ученый
Где в Беларуси чаще всего происходят землетрясения. На этот вопрос ответил главный научный сотрудник Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси доктор физико-математических наук Аркадий Аронов.
По словам специалиста, одна из наиболее активных зон в нашей стране относится к Припятскому прогибу. "Землетрясения на территории Беларуси в основном происходят в районе Солигорска. Они вызваны горнопромышленной деятельностью. Как правило, такие землетрясения характерны практически для всех месторождений, где идет активная добыча шахтным образом. В основном они небольшой энергии и не оказывают сильных сейсмических воздействий, однако требуют определенного контроля", - цитирует Аркадия Аронова БелТА.
Также ученый добавил, что мониторинг в этой местности важно осуществлять, поскольку на некоторых месторождениях наблюдались проявления и достаточно сильных событий. Поэтому Центр геофизического мониторинга НАН Беларуси постоянно следит за текущей геодинамической обстановкой.
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