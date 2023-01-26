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Где в Беларуси откроются 8 супербыстрых зарядных станций для электрокаров
Постепенно в Беларуси расширяются и зарядные станции для электрокаров. Восемь супербыстрых таких ЗС планируется открыть в этом году. Из них три - в Минской области, две - в Гродно и три - в столице.А к 2030-му предварительно будут работать 86 таких современных комплексов. Здесь можно зарядить электромобиль буквально за считанные минуты с расчетом на 300 километров пути. Необходимое программное обеспечение для комплексов создано в Беларуси. Отметим, на начало года в стране действует 627 электрозарядных станций и один супербыстрый заправочный комплекс в Минске. Ожидается, что к концу 2023-го сеть будет насчитывать 689 станций.
Фото: БелТА
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