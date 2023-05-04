Где в Гомельской области далеко не уедешь, и когда там решится дорожная проблема

Во время недавнего визита в Гомельскую область Президент Беларуси Александр Лукашенко уделил особое внимание дорожно-транспортным коммуникациям, указав на недостатки. Состояние дорог в Гомельской области, как и по всей стране, находится на контроле у главы государства.

О жалобах граждан, связанных с состоянием дорог, знают на высшем уровне. Во время совещания Президент конкретно обозначил проблемные объекты, а корреспондент Агентства теленовостей Николай Скинтиян отправился по наболевшим дорожным адресам.

С просьбой улучшить качество дорог люди приходят на приемы граждан. Не раз и глава государства давал поручения навести порядок в этой сфере. Поднималась проблема дорог и мостов на недавнем совещании по развитию Гомельского региона. Действовать надо оперативно.





В каком состоянии мост на главной артерии, связывающей Ветку с Гомелем? Аварийном. Еще. Люди забросали обращениями: нет железнодорожного переезда в микрорайоне Западный в Жлобине. Детишки и их родители ходят в детский сад и школу по железнодорожным путям. Это так реконструировали дорогу. А какое состояние автодороги М10, соединяющей Гомель с Брестом? Большинство вопросов должно решаться на местах и без социальных взрывов. Вы управленцы. Люди в критической ситуации ждут от вас быстрых, разумных и понятных действий и самое главное - достоверной информации. Александр Лукашенко

Отправляемся по заданному маршруту. Проблемный мост через Сож в Ветке - это часть республиканской автодороги Гомель - Ямное, протяженностью более 500 м. Трафик здесь всегда оживленный. Сооружение уже давно износилось и находится в аварийном состоянии.

Мост построен 55 лет назад - ремонт ему просто необходим. Движение здесь продолжается, но однополосное и с ограничениями, а пешеходам выделили участок проезжей части. Словом, масса неудобств для населения. Есть и альтернативный объездной маршрут, но стоит ли говорить, что он отнимает время. А пока жители района надеются на оперативное решение проблемы.

Ситуация находится на контроле у властей, а задача перед дорожниками стоит непростая - отремонтировать старый мост и рядом возвести новый. Проект включили в госпрограмму "Дороги Беларуси", а его реализация - процесс многоэтапный.

На сегодняшний день ведутся госзакупки по усилению имеющегося моста, а в 2024 году начнется строительство нового после прохождения экспертизы. Экологическая экспертиза должна выйти в июне, потом строительная экспертиза, после этого начнется строительство. На строительство объекта уйдет 49 месяцев, запуск движения - 34 месяца. Наталья Карпенкова, председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома

Следующая точка - Жлобин. После визита Президента в Гомельский регион о проблеме микрорайона Западный узнала вся страна. Ведь сообщение с остальной частью города здесь оставляет желать лучшего. С одной стороны микрорайона проходит трасса М5, с другой - железная дорога без наземного перехода. Под ней оборудован тоннель для сточных вод, вдоль него - пешеходные дорожки. Но ведет канал через поле, которое каждую весну сильно затапливает, и взрослым, и детям приходится перебегать рельсы.





Местные жители возмущены: "По полю не пройти, когда грязь, осень особенно, дождь идет. Времени много тратим. Вот мне скоро из декретного отпуска выходить, нужно будет на работу идти, а ребенка в сад вести. Как мне все успевать?" "Дети ходят в школу по путям. По путям! Все разлилось к тому же, ужас!"

Вопрос открытия пешеходного перехода вызвал много споров. Есть те, кто считает его установку нецелесообразной. Однако решать проблему в любом случае нужно и чем раньше, тем лучше.

Новый микрорайон Западный не связан с самим городом Жлобином. В основном там проживают люди, которые не имеют транспортного средства. На сегодняшний день всеми компетентными органами внесено предложение, решается вопрос финансирования. Буквально через месяц-два начнутся работы по установке пешеходного перехода. Наталья Карпенкова

Звено между Гомельской и Брестской областями автомагистрали М10 - головная боль водителей. Местами там ровная дорога, но на отдельных участках от ям деться некуда. Дорожники исправляют ситуацию, хотя и без форс-мажоров не обошлось, как, например, на участке трассы в Калинковичском районе. Здесь ремонт двух путепроводов приостановился из-за санкций. Тогда на помощь пришла господдержка.





Стройка была остановлена на три месяца, но республиканский бюджет подставил плечо, и благодаря Президенту и правительству, объект введен в строй. Участок дороги даст импульс экономике. Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома

Открытие участка дороги - долгожданный подарок. Качественное покрытие, комфортное передвижение и больше никаких объездных маршрутов. Состояние трассы М10 будет совершенствоваться и дальше, улучшится качество и других республиканских магистралей.

В состав объекта помимо двух сооружений вошли еще и подъезды к этому мосту, и проезды порядка 2 км, два остановочных современных павильона. Все материалы - белорусские. В 2023 году к ремонту и реконструкции у нас запланировано более 2 тыс. км дорог. Алексей Ляхнович, первый замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси