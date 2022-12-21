Где в Минске купить елку и во сколько она обойдется?

С 22 декабря в Минске начнут работать елочные базары. Торговля будет идти почти на 70 площадках до 31 декабря включительно.

Напрямую новогодние деревья продает и Минский лесхоз по адресу: ул. Багратиона, 70. Время работы: ежедневно без выходных и перерыва на обед с 10:00 до 20:00 по 31 декабря включительно. Помимо традиционных елей лесхоз также предлагает сосны, деревья в кадках и новогодние букеты. Стоимость новогодних деревьев - на уровне прошлого года.