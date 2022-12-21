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Где в Минске купить елку и во сколько она обойдется?
С 22 декабря в Минске начнут работать елочные базары. Торговля будет идти почти на 70 площадках до 31 декабря включительно.
Как пишет агентство "Минск-Новости", время работы базаров и цены на живые ели устанавливают продавцы.
Напрямую новогодние деревья продает и Минский лесхоз по адресу: ул. Багратиона, 70. Время работы: ежедневно без выходных и перерыва на обед с 10:00 до 20:00 по 31 декабря включительно. Помимо традиционных елей лесхоз также предлагает сосны, деревья в кадках и новогодние букеты. Стоимость новогодних деревьев - на уровне прошлого года.
до 1 м - 19,2 рубля;
от 1,1 до 2 м - 26,4 рубля;
от 2,1 до 3 м - 33,6 рубля.
до 1 м - 33,6 рубля;
от 1,1 до 1,5 м - 48 рублей;
от 1,6 до 2 м - 56,4 рубля.
- 24 рубля.
г. Минск, ул. Ташкентская, 16, к. 1 (остановка общественного транспорта);
г. Минск, ул. Нестерова, 49 (остановка общественного транспорта);
г. Минск, ул. Селицкого, 107;
г. Минск, ул. Ангарская, 18, к. 1 (остановка общественного транспорта);
г. Минск, ул. Бачило, 14 (остановка общественного транспорта);
г. Минск, пр. Партизанский, 56;
г. Минск, ул. Ангарская, 36 (остановка общественного транспорта);
г. Минск, ул. Крупской, 6;
г. Минск, ул. Голодеда, 15 (остановка общественного транспорта);
г. Минск, ул. Ротмистрова, 40;
г. Минск, пр. Партизанский, 34, к. 1 (возле почтового отделения № 107);
г. Минск, ул. Варвашени, 1;
г. Минск, пр. Рокоссовского, 150а;
г. Минск, пр. Рокоссовского, 29;
г. Минск, ул. Плеханова, 89;
г. Минск, пр. Рокоссовского, 80;
г. Минск, пр. Партизанский, 7;
г. Минск, Игуменский тракт, 30;
г. Минск, пр. Рокоссовского, 2;
г. Минск, ул. Маяковского, 154;
г. Минск, пересечение ул. К. Либкнехта - ул. Лермонтова (возле здания на ул. Лермонтова, 30а);
г. Минск, пересечение ул. Голубева - пр. Газеты "Правда" (возле здания на пр. Газеты "Правда", 24);
г. Минск, пр. Газеты "Правда", 40;
г. Минск, на пересечении ул. Я. Брыля - ул. Гурского;
г. Минск, пересечение ул. Есенина - ул. Космонавтов (остановочный пункт "Малиновка-1");
г. Минск, пр. Газеты "Звязда", 40;
г. Минск, пересечение ул. Рафиева - ул. Есенина (возле поликлиники № 25);
г. Минск, ул. Яна Чечота, 7;
г. Минск, ул. Жуковского, 10, к. 1;
г. Минск, пл. Казинца (возле дома № 120 на ул. Казинца);
г. Минск, ул. Асаналиева, 40;
г. Минск, ул. Слонимская (возле магазина цветов);
г. Минск, ул. Столетова - 2-й пер. Багратиона (около дома № 17);
г. Минск, бульвар Тракторостроителей - Дворец культуры Минского тракторного завода (около дома № 24 на ул. Долгобродской);
г. Минск, ул. Долгобродская, 3;
г. Минск, ул. Толбухина, 12;
г. Минск, ул. Маяковского, 176;
г. Минск, ул. Волгоградская, 45;
г. Минск, ул. Мирошниченко, 3;
г. Минск, ул. Захарова, 77а;
г. Минск, Логойский тракт, 36;
г. Минск, ул. Я. Коласа, 48;
г. Минск, ул. Гинтовта, 12;
г. Минск, ул. Руссиянова, 1;
г. Минск, ул. Калиновского, 55 (около автостоянки);
г. Минск, ул. Никифорова, 3;
г. Минск, ул. Кольцова, 32;
г. Минск, Логойский тракт, 7;
г. Минск, ул. Л. Беды, 19;
г. Минск, ул. Сурганова, 50;
г. Минск, ул. В. Хоружей, 10;
г. Минск, ул. Гамарника, 2;
г. Минск, ул. Богдановича, 76;
г. Минск, ул. Притыцкого, 146, ст. метро "Каменная Горка" (выход к магазину MART INN);
г. Минск, ул. Притыцкого, 32, ст. метро "Пушкинская" (выход к магазину "Богатырь");
г. Минск, ул. Я. Мавра, 9а (остановка общественного транспорта);
г. Минск, ул. П. Глебки, 5 (остановка общественного транспорта);
г. Минск, пр. Пушкина, 79;
г. Минск, ул. М. Лынькова, 99 (напротив магазина "Виталюр");
г. Минск, ул. Лобанка, 26 (остановка общественного транспорта);
г. Минск, ул. Заславская (со стороны пр. Машерова);
г. Минск, ул. М. Танка (около магазина "Пинскдрев");
г. Минск, ул. Заславская со стороны ул. Мельникайте (в районе остановки общественного транспорта);
г. Минск, ул. Каховская, 31 (около кинотеатра "Киев");
г. Минск, ул. Орловская, 64;
г. Минск, на пересечении бульвара Шевченко - ул. Осипенко;
г. Минск, Старовиленский тракт, 26;
г. Минск, ул. Будславская, 2 (в районе остановки общественного транспорта).
Фото:pixabay.com
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