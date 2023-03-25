Где в Минске можно купить березовый сок?

В Минске 25 марта начали продавать первые партии свежего березового сока, пишет БЕЛТА.

В Беларусидали старт сезону заготовки березового сока. Правда, из-за погодных условий пока не в каждом уголке страны можно делать запасы полезного напитка. К его заготовке и реализации уже приступили в некоторых районах Брестской, Гомельской и Гродненской областей. Затем подключился столичный регион.

По данным ведомства, первые партии березового сока уже собирают в отдельных районах Минской области. Реализовывать их традиционно будут в лесничествах и лесхозах, также продажу организуют на торговых площадках "Лесной домик".

В Минске березовый сок можно будет купить по адресам: Логойский тракт, 52и улица Багратиона, 70. Жители столицы смогут приобрести березовый сок на Логойском тракте уже сегодня. А с понедельника продавать его также начнут в Минском лесхозе.