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Где в Минске можно купить березовый сок?
В Минске 25 марта начали продавать первые партии свежего березового сока, пишет БЕЛТА.
В Беларусидали старт сезону заготовки березового сока. Правда, из-за погодных условий пока не в каждом уголке страны можно делать запасы полезного напитка. К его заготовке и реализации уже приступили в некоторых районах Брестской, Гомельской и Гродненской областей. Затем подключился столичный регион.
По данным ведомства, первые партии березового сока уже собирают в отдельных районах Минской области. Реализовывать их традиционно будут в лесничествах и лесхозах, также продажу организуют на торговых площадках "Лесной домик".
В Минске березовый сок можно будет купить по адресам: Логойский тракт, 52и улица Багратиона, 70. Жители столицы смогут приобрести березовый сок на Логойском тракте уже сегодня. А с понедельника продавать его также начнут в Минском лесхозе.
Фото:pixabay.com
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