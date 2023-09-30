Где в Минске можно недорого закупиться овощами, фруктами, мясной и молочной продукцией?

Свежий и сочный урожай - на ярмарках выходного дня. Сегодня они снова зашумят в Минске. В формате мини в каждом районе столицы. А центральной площадкой станет территория возле "Чижовка-Арены".

Фермеры и сельхозпредприятия предлагают широкий ассортимент овощей и фруктов, мясной и молочной продукции, а также мед, саженцы и семена. А торговые ряды возле Дворца спорта развернутся 14 и 15 октября.