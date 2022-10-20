Восстановление газонов и топиарная стрижка, уборка опавшей листвы и санитарная обрезка деревьев. Комплексные работы по благоустройству продолжаются сейчас в столице. Особое внимание коммунальных служб уделяется дворам. Там отремонтируют более 7 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Кроме этого, осенью на площадках вблизи домов запланировано высадить около 23 тысяч кустов и почти 5 тысяч деревьев.

Наиболее комфортная и образцовая инфраструктура сейчас по адресу Пулихова,115. Этот двор в Серебрянке признан лучшим в столице. Такой статус присвоили по итогам городского смотра-конкурса. Важно, что преимущество и удобство территории оценили не только жюри, но и сами местные жители.