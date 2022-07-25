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Где в Минске нанесут дорожную разметку и установят надписи "Школа"?

Где в Минске нанесут дорожную разметку и установят надписи "Школа"?

В Минске дорожную разметку 25 июля нанесут на нескольких участках, сообщили БелТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

По уточненной информации КУП "СМЭП" Мингорисполкома, разметку планируется наносить по улицам Космонавтов, Ольшанской, Монтажников, Кунцевщина и Гая. Также вблизи учреждений образования Советского, Московского и Фрунзенского районов, улицах Некрасова, Якубовского и Космонавтов появятся надписи "Школа".

Инспекторы ГАИ рекомендуют учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог.

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