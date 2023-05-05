Где в Минске ограничат движение транспорта 9 Мая, рассказали в ГАИ

"С проведением массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, в Минске будет ограничено движение транспорта в местах их проведения. Будет ограничено движение транспорта 9 Мая с 6.00 до окончания мероприятий, связанных с возложением цветов, венков к монументу на площади Победы. Ограничение будет касаться пр. Независимости от ул. Свердлова до пр. Машерова в обоих направлениях, а также на пересекаемых на этом участке улицах. Объезд данного участка будет организован по улицам-дублерам, таким как улицы Ульяновская, Первомайская, Куйбышева, Богдановича", - рассказал Сергей Бабич.