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Где в Минске организовали продажу живых елок от лесхозов - называем адреса

Где в Минске организовали продажу живых елок от лесхозов - называем адреса

Министерство лесного хозяйства Беларуси сообщило, где в Минске можно приобрести живые елки от лесхозов стран, пишетbelnovosti.by.

Полезную информацию в своем телеграм-канале опубликовала пресс-служба ведомства. Согласно этим данным, стартовали продажи новогодних живых елей в минувшие выходные. Организовал торговлю Минский лесхоз. Также новогодних красавиц можно приобрести в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре (Минский район).

С 22 декабря центр предложит и новогодний ассортимент. Адрес - Притыцкого, 146. Кроме того, в нынешнем году жители столицы смогут купить ели также на Логойском тракте, 52.

В последнем случае речь идет о фирменной торговой точке Копыльского опытного лесхоза, - обратили внимание в пресс-службе.

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