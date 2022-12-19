Где в Минске организовали продажу живых елок от лесхозов - называем адреса

Министерство лесного хозяйства Беларуси сообщило, где в Минске можно приобрести живые елки от лесхозов стран, пишетbelnovosti.by.

Полезную информацию в своем телеграм-канале опубликовала пресс-служба ведомства. Согласно этим данным, стартовали продажи новогодних живых елей в минувшие выходные. Организовал торговлю Минский лесхоз. Также новогодних красавиц можно приобрести в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре (Минский район).

С 22 декабря центр предложит и новогодний ассортимент. Адрес - Притыцкого, 146. Кроме того, в нынешнем году жители столицы смогут купить ели также на Логойском тракте, 52.