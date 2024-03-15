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Где в Минске отпраздновать Масленицу?

Щедрая и шумная Масленица - в Минске. Масштабная праздничная площадка развернулась возле Дворца спорта. В течение трех дней более 40 предприятий будут угощать блинами и народными блюдами разных стран. Рядом - "Город мастеров". В программе также яркие обряды и аутентичные образы, праздничный антураж будут создавать творческие коллективы, фолк-бенды и студии.

В выходные погрузиться в атмосферу масленичных забав приглашает и Ботанический сад. Впервые здесь подготовили не только дневную, но и вечернюю программу - с файер-шоу, выставкой фонарей и вкусными блинами.

Пик программы - в воскресенье. Запланировано театрализованное шествие и обряд сжигания чучела зимы.

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