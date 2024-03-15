Где в Минске отпраздновать Масленицу?

Щедрая и шумная Масленица - в Минске. Масштабная праздничная площадка развернулась возле Дворца спорта. В течение трех дней более 40 предприятий будут угощать блинами и народными блюдами разных стран. Рядом - "Город мастеров". В программе также яркие обряды и аутентичные образы, праздничный антураж будут создавать творческие коллективы, фолк-бенды и студии.