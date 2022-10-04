Где в Минске планируют построить православный храм?

Администрация Фрунзенского района столицы объявляет о проведении общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции объекта "Строительство храма преподобного Паисия Святогорца в г. Минске", сообщает корреспондент агентства "Минск-Новости".

Где разместится храм



Храм планируется возвести на пересечении ул. Матусевича и Д. Сердича. С северной стороны к участку примыкает парк, с восточной - ул. Д. Сердича с гимназией № 32, с южной - ул. Матусевича с Домом культуры, с западной - спортивный центр.



Планируется, что на указанном участке разместится непосредственно здание храма, а прилегающую территорию облагородят.



Отмечается, что местная община верующих насчитывает более 250 человек, однако пока не имеет своего храма.



Когда и где проходит общественное обсуждение



Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта состоится в период с 12 по 26 октября включительно. Экспозиция объекта будет размещена в фойе 1-го этажа здания администрации Фрунзенского района г. Минска по адресу: ул. Кальварийская, 39 с 12 по 26 октября с 9:00 до 18:00.



Презентация материалов проекта будет размещена на официальном сайте администрации района. Выразить свои замечания и предложения можно в книге учета посетителей экспозиции объекта общественного обсуждения с 12 по 26 октября включительно в фойе учреждения, а также их можно направить организатору общественного обсуждения с пометкой "общественное обсуждение" по 26 октября включительно (почтовый адрес: 220073, г. Минск, ул. Кальварийская, 39, электронный адрес: frun.stroi@minsk.gov.by).

