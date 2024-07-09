Где в Минской области грибные места и урожайные ягодные делянки?

Свой урожай - ягодный и грибной - на лесных опушках и под густыми кронами деревьев. Сезон лесных даров ждали опытные любители тихой охоты. Сейчас радуют грибные поляны с лисичками, березовиками и подосиновиками. А что касается ягод, то сейчас время черники. Где можно найти самые богатые урожайные ягодные делянки, подскажут представители лесных хозяйств. Они же рекомендуют собирать лесные дары правильно. Илья Цветков расскажет подробнее.

"Лисички сейчас больше всего идут. Вот их надо на старых полянках искать, где мха много, они такие места любят, и возле сосен, конечно, тоже. Я срезаю в основном, чтобы оставлять грибницу в земле и в следующем году вернуться. Жарю, варю, супы делаю, закатки", - рассказал житель Логойского района.

У Дмитрия Будника - свой грибной аккаунт в социальных сетях. На сбор лесного урожая времени не жалеет - в чаще может провести все выходные. Лисички, березовики, маслята и даже белые грибы - уже в корзине профессионала тихой охоты. Погода стоит грибная. Теплые солнечные дни и сильные дожди - природный микс - дал желанный результат.

А вот черники в этом году на лесных делянках немного. Помешали цветению весенние заморозки. Однако найти полезные ягоды возможно. Сейчас лучше их искать в низинах.

После холодной зимы и засухи в начале лета ягоды не очень много. Сейчас после обильных осадков стала ягода постепенно появляться. И в низинах - местах, где вода задерживается, ее можно найти в достаточном количестве. Петр Стежкович, житель Логойского района

Чтобы ускорить процесс сбора, можно использовать специальные комбайны. При этом необходимо выполнять несколько условий: сам инструмент должен быть сертифицирован, а расстояние между зубцами - не менее 5 мм. Неправильный сбор ягод приводит к повреждению листвы и корневой системы.

Использовать разрешено только сертифицированные комбайны. Они должны пластиковые, с мягкими зубьями и с определенным расстоянием между зубцами. Если собирать неправильно, то следующие два-три года на этих кустах плодов расти не будет. Олег Аниськович, лесничий Юрковичского лесничество Логойского лесхоза

Во время сбора лесного урожаю можно увлечься процессом и даже потерять ориентиры.

Заряженный мобильный телефон, необходимый набор еды, воды и медикаментов - то, что обязательно надо иметь при себе во время лесных прогулок. Каждому хочется найти самую урожайную поляну, но не следует забывать о безопасности. Надо следить за своим маршрутом и не заходить вглубь чащи.