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Где в Минской области появится многофункциональные физкультурно-оздоровительные комплексы

Для улучшения социальной инфраструктуры региона и как инвестиция в здоровье! В Минской области в ближайший год появится сразу несколько новых многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов. Среди долгожданных объектов - новостройки в Фаниполе и Дзержинске. На подходе и просторный зал для игровых видов спорта в Старых Дорогах (его откроют уже этой осенью). А в городе Узда важная премьера следующей весной. Здесь в удобном для всех жителей месте - на улице Новицкого - воздвигают физкультурно-оздоровительный комплекс, где впервые для райцентра появятся и бассейны.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Следующий год - это Фаниполь и Дзержинск. Также мы планируем начать строительство бассейна в Мяделе (там уже есть спортивный зал). А по программе "Газпром - детям" в Крупках по равнодолевому финансированию мы строим комплекс в Крупках. В принципе я считаю, что мы такими учреждениями охватим все наши райцентры.

Отметим также, что в этом году при поддержке Президентского спортивного клуба в каждом районе Минской области построили и новые спортивные уличные площадки. Это проект "Спорт для всех". А завершит масштабную "эстафету" открытий премьера такого воркаут-объекта в Столбцах.

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