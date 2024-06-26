Где вскрылись дорожные аферы, за что белорусы критикуют дорожников и как будут выглядеть автотрассы будущего - смотрите в проекте "На контроле Президента"

Какие белорусские автомагистрали ждет апгрейд и что такое ресайклинг? Где дорожные аферы всплыли так же быстро, как выбоины по весне? И в чем белорусы упрекают дорожников? Съемочная группа АТН изучила дорожные тренды, вместе со специалистами замесила идеальную асфальтобетонную смесь и проинспектировала глобальную реконструкцию трассы М-3.