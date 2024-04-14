Где выращивают белорусскую клубнику и играют в мотобол - смотрите о Лунинце в проекте "Место для жизни"

Безусловный плюс Беларуси заключается в том, что предприятия у нас сосредоточены не только в Минске или крупных областных центрах, а равномерно во всех регионах. И это дает хороший импульс для развития даже небольших районов. Журналисты "Главного эфира" постоянно в этом убеждаются, отправляясь на съемки традиционной рубрики. Новая неделя - новое "Место для жизни".

Курс взят на Брестчину, а именно в Лунинец. Многие знают его как клубничную столицу Беларуси. Но съемочная группа Агентства теленовостей с Антоном Малютой убедилась, что это еще и крупный промышленный центр.

Андрей Ярохович свое утро начинает не с кофе, а со свежей клубники. Но это в сезон, а пока с восходом солнца хозяин работает на личных плантациях. 9 огромных теплиц, и за всем этим они смотрят только вдвоем с женой.

Начиная с марта и до конца июня, я не знаю, что такое выходные. Бывает, и ночью возвращаешься, пока клубнику отдашь. Практически это твоя жизнь. Это не какой-то бизнес, а образ жизни. Андрей Ярохович, владелец личного подсобного хозяйства





Ранняя весна 2024 года подвинула сроки - первый урожай ждем к концу апреля. Вообще именно благодаря местным фермерам белорусской ягоды становится больше. И за самой свежей лучше отправляться прямиком в Лунинецкий район.

На рядах в сезон идет активная торговля, поэтому совсем скоро, буквально через месяц, все будет усыпано вкусной, сладкой, сочной белорусской ягодой. Но целый месяц ждать все-таки долго, поэтому кое-что вкусное найдено уже сейчас.

Сложно подсчитать, сколько молочных заводов было показано в рамках рубрики "Место для жизни". Но так получается, что в конкурентной борьбе у каждого предприятия появляется своя специализация и свои "фишки". В Лунинце это продукция из молока типа А2, без бета-казеина, а значит, с максимальной пользой для самых маленьких и самых старших потребителей.

Сейчас есть возможность через лабораторные исследования вывести коров, дающих именно такой состав молока, который нужен для человеческого организма. Мы все делаем для того, чтобы белорусская нация потребляла здоровые продукты и была всегда здоровой. Николай Бохонюк, директор Лунинецкого молочного завода

Дегустацию провела лично главный технолог завода. Наталья Бобкович сама из Лунинца и сюда же вернулась после учебы в Могилеве, чтобы делать родной город известнее и вкуснее.





Да, определенно, в Лунинце знают толк в кулинарном деле. Причем важно не только что, но еще и как приготовить. За кухонный быт отвечает юг страны. Аналогов этому предприятию в Беларуси нет. Частная инициатива началась 26 лет назад с обычного хозяйского вопроса, где бы взять сковородку, которая будет служить долго и еда не будет пригорать. Как известно, хочешь сделать хорошо - сделай это сам. С таким девизом до сих пор каждый образец отливают вручную.

Весь этап (от заливки до покраски и сборки) находится под строгим контролем. А как иначе, когда вся продукция - это авторские разработки главного инженера. Руководит предприятием его жена. Супруги никогда не выясняют, кто же на бизнес-кухне главный. Заказов столько, что на это просто нет времени, но на готовку свободные минуты всегда найдутся.

Высокое качество признают не только в Беларуси, а еще в России и странах ЕАЭС. Продажи растут, а это плюс и для бюджета. Свои планы по развитию есть и у молочного завода. В общем, Лунинец не только клубничный, но и промышленный город.

А еще на высоком уровне сельское хозяйство. Да и стройка социальных объектов не останавливается. Все сбалансировано, когда районные власти заинтересованы в том, чтобы здесь было место для жизни.





Председатель Лунинецкого райисполкомаАлександр Савина родился в Лунинце. На вопрос, почему не променял его на Брест, Минск или другой большой город, ответил, что очень много хочет сделать именно для развития Лунинца и региона.

А вот свободного времени у председателя не так-то и много, тем не менее он любит с семьей посмотреть мотобол. Мотобол? Такого еще не слышали! Узнали, что это за вид спорта. В мотобол играют настоящие мужчины. Вместо силы ног - рев мотора. И можно забивать.

Мотобол в нашей стране начался именно в Лунинце, причем еще в советские годы. И до сих пор на финалах республиканского Кубка нет свободных мест не то что на трибунах, даже вокруг стадиона. Вдохновленные соревнованиями, сюда уже не зрителями, а игроками возвращаются юные лунинчане.





Да, вид спорта недешевый и травмоопасный. Но если уже однажды влюбился в мотобол, то без него точно не сможешь. Так случилось у главы местного отделения ДОСААФ. Петр Иванович когда-то привел в спорт старшего сына. А сейчас подтягивается и младший. Семья, как и весь Лунинец, буквально живет спортом.

"С плакатами обычно болеют друзья наших спортсменов, которые по определенным причинам, может быть, не могут участвовать в соревнованиях, но они в душе поддерживают мотобол и все время болеют за нашу команду", - поделился председатель Лунинецкой ГОС ДОСААФ Петр Рудович.