3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Где жили, кем работали и как проводили время дома - истории беженцев из первых уст
Почему пресловутая система европейских ценностей разбивается на осколки, когда речь идет о судьбах конкретных людей. Студенты, водители, учителя - они бегут от войны, от разрухи и голода туда, где им обещали мир. Они хотят работать, многие владеют несколькими иностранными языками, но реализовать себя на родине не могут. Они все разные, но мечта у них одна - жить в безопасности, растить и учить детей. Вот несколько историй.
Я из Ирака, мы больше не можем там жить. У нас в стране большие проблемы. Нам там страшно. Дома остались наши родители. А моя семья - у нас двое детей пяти и семи лет - сейчас здесь с нами. Нам здесь помогли, но мы очень хотим в Германию. Я мечтаю стать врачом, хочу быть кардиологом, чтобы помогать людям. Это востребованная профессия. Там, у себя дома, я учился в университете, но потом начались проблемы. Моя главная мечта - продолжить учебу в Германии, стать профессионалом. Я очень люблю футбол, дома я болел за наш местный клуб, они хорошие ребята. Я хочу, чтобы это все быстрее разрешилось, и нас пустили в Германию.
Мы здесь семьей, в Ираке, откуда мы, уехали, небезопасно. Мы больше не можем там жить. Дети не ходят в школу, они вынуждены помогать старшим. У себя на родине я работал водителем, я долго могу находиться за рулем. У меня большой стаж. Я обычный человек, люблю гулять на свежем воздухе, люблю семью. Я хочу, чтобы мои дети могли учиться, могли получить образование. Я хочу для них нормальной жизни. В Ираке это невозможно. Я хочу, чтобы мои дети были счастливы. Моя мечта - жить в безопасности. Мне не нужны деньги от Германии, я хочу там работать и сам содержать свою семью.
Дома я работал в такси, я могу быть полезен. Я многое умею. У моего сына очень печальная судьба, он находится рядом со мной. Ему всего 20 лет. Он не может стоять, не может ходить, случилось несчастье. Я очень переживаю за него. Он совсем беззащитный, посмотрите в его глаза. Я больше не могу смотреть, как он мучается. Я хочу в Европу, чтобы врачи поставили моего ребенка на ноги. Я знаю, что там хорошие доктора. Это моя единственная мечта, увидеть, как идет на поправку мой сын.
Президент
Все
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Политика
Все
Общество
Все
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
Эксперты поделились мнением о Всемирном саммите по климату
Андрей Кунцевич рассказал, какого контента не хватает российскому и белорусскому зрителю
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все