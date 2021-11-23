Где жили, кем работали и как проводили время дома - истории беженцев из первых уст

Я из Ирака, мы больше не можем там жить. У нас в стране большие проблемы. Нам там страшно. Дома остались наши родители. А моя семья - у нас двое детей пяти и семи лет - сейчас здесь с нами. Нам здесь помогли, но мы очень хотим в Германию. Я мечтаю стать врачом, хочу быть кардиологом, чтобы помогать людям. Это востребованная профессия. Там, у себя дома, я учился в университете, но потом начались проблемы. Моя главная мечта - продолжить учебу в Германии, стать профессионалом. Я очень люблю футбол, дома я болел за наш местный клуб, они хорошие ребята. Я хочу, чтобы это все быстрее разрешилось, и нас пустили в Германию.

Бороа, беженец из Ирака