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Гедримас Еглинскас: Украина воюет нашу войну, у нее мало времени

Гедримас Еглинскас: Украина воюет нашу войну, у нее мало времени

Рассчитывала ли Украина на большее участие альянса, нежели происходит на самом деле, в проекте "Изнанка" спросили экс-замгенсека НАТО, ныне кандидата в президенты Литвы Гедримаса Еглинскаса.

Что происходит на Западе, мы все хорошо видим, это не сюрприз, отметил политик. "Этот год выборный. И все мы знали, что в каждой демократии будут всякие интересные вещи происходить. И мы видим очень ярко, что происходит в США, - сказал он. - Другая вещь - это вся западная военная промышленность еще не работает по военному времени. Мы живем как в мирное время, а в мире уже не мир. Это время… Это время, которое Украина не имеет".

Я, конечно, оптимист, но надо стоять вместе. Надо как можно ярче призывать США и самые главные экономические страны, у которых есть этот потенциал, производить оружие в Европе. Темпы должны быть вообще другие. Украина воюет за нас.
Гедримас Еглинскас

Готово ли НАТОк противостоянию с Россией, спросили у кандидата в президенты Литвы.

"Мы очень готовы, - сказал он. - Это очень важно, чтоб Америка осталась сильной, осталась единой. Да, нам нужна сильная Америка".

Смотрите проект "Изнанка" ЗДЕСЬ

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