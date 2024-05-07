Гедримас Еглинскас: Украина воюет нашу войну, у нее мало времени

Что происходит на Западе, мы все хорошо видим, это не сюрприз, отметил политик. "Этот год выборный. И все мы знали, что в каждой демократии будут всякие интересные вещи происходить. И мы видим очень ярко, что происходит в США, - сказал он. - Другая вещь - это вся западная военная промышленность еще не работает по военному времени. Мы живем как в мирное время, а в мире уже не мир. Это время… Это время, которое Украина не имеет".