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Полноразмерный кроссовер Geely KX11 скоро появится на белорусском рынке
Флагманская модель китайского бренда Geely - полноразмерный кроссовер KX11 - скоро появится на белорусском и российском рынках. Об этом в эфире программы "Успеть до полуночи"рассказал генеральный директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский.
"Естьдоговоренность с компанией Geely:когда будут появляться какие-то новинки, мы будем показывать их на белорусском и российском рынках.Tugella - это уже известная модель. А есть еще полноразмерный кроссоверKX11 (Monjaro) - тоже ожидаемая модель. Думаю, в следующем году онапоявится на рынках России и Беларуси", - анонсировалГеннадий Свидерский.
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