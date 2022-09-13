Полноразмерный кроссовер Geely KX11 скоро появится на белорусском рынке

Флагманская модель китайского бренда Geely - полноразмерный кроссовер KX11 - скоро появится на белорусском и российском рынках. Об этом в эфире программы "Успеть до полуночи" рассказал генеральный директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский.

"Естьдоговоренность с компанией Geely:когда будут появляться какие-то новинки, мы будем показывать их на белорусском и российском рынках.Tugella - это уже известная модель. А есть еще полноразмерный кроссоверKX11 (Monjaro) - тоже ожидаемая модель. Думаю, в следующем году онапоявится на рынках России и Беларуси", - анонсировалГеннадий Свидерский.