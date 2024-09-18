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Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные территории
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю выполнить решение Международного суда и в течение одного года покинуть оккупированные территории Палестины, пишет ТАСС
По данным корреспондента агентства, резолюцию поддержали 124 государства, включая Россию, Бельгию, Бразилию, Катар, Китай и Францию. Против выступили 14 стран, в том числе Венгрия, Израиль, США и Чехия. Еще 43 государства воздержались от голосования. Для принятия резолюции было необходимо 2/3 голосов.
Отмечается, что резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от документов Совета Безопасности, не обладают обязательной юридической силой.
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