Гендиректор Нацаэропорта Минск: В 2025 году немножко не дотянули до показателя 3 млн пассажиров

Как Национальный аэропорт Минск адаптируется к ограничениям и сохраняет полеты, в программе "Актуальное интервью" рассказал генеральный директор Национального аэропорта Минск Владимир Череухин.

По его словам, санкции коренным образом не повлияли на работу. "Для нас это очередная ступенька в развитии, - считает он. - Мы столкнулись с некими формальностями, которые спокойно преодолели, стабильно растем: прирастаем в пассажирах, прирастаем в количестве самолето-вылетов, прирастаем в обработке грузов".

Владимир Череухин:

"Мы в 2025 году немножко не дотянули до показателя 3 млн пассажиров. Нам не хватило всего лишь 70 тыс. пассажиров. При этом рост составил 104 % к 2024 году. По грузам в этом год перешагнули планку в 20 тыс. т, к соответствующему периоду 2024 года рост составил более 40 %. То есть цифры говорят сами за себя".