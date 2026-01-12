3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Гендиректор Нацаэропорта Минск: В 2025 году немножко не дотянули до показателя 3 млн пассажиров
Как Национальный аэропорт Минск адаптируется к ограничениям и сохраняет полеты, в программе "Актуальное интервью" рассказал генеральный директор Национального аэропорта Минск Владимир Череухин.
По его словам, санкции коренным образом не повлияли на работу. "Для нас это очередная ступенька в развитии, - считает он. - Мы столкнулись с некими формальностями, которые спокойно преодолели, стабильно растем: прирастаем в пассажирах, прирастаем в количестве самолето-вылетов, прирастаем в обработке грузов".
Владимир Череухин:
"Мы в 2025 году немножко не дотянули до показателя 3 млн пассажиров. Нам не хватило всего лишь 70 тыс. пассажиров. При этом рост составил 104 % к 2024 году. По грузам в этом год перешагнули планку в 20 тыс. т, к соответствующему периоду 2024 года рост составил более 40 %. То есть цифры говорят сами за себя".
Генеральный директор Национального аэропорта Минск признал, что, конечно, рост не тот, который был до пандемии. "Пандемия свое дело сделала. Но при этом мы уверенно идем к наращиванию объемов по самолето-вылетам, пассажирам, грузам. И так планируем дальше развиваться", - резюмировал Владимир Череухин.