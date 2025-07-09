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Гендиректор процессингового центра прокомментировал ситуацию со списанием денег с банковских карт
- Эксклюзив
Утром 9 июля клиенты "Беларусбанка", "Белагропромбанка" и "Белинвестбанка" столкнулись с проблемой - с их карт-счетов списались деньги. Некоторые пользователи увидели отрицательный баланс на своих карточках. Ситуацию с несанкционированным списанием денег прокомментировал news.by генеральный директор ОАО "Банковский процессинговый центр" Александр Сотников.
"С 9 часов утра наблюдается некоторые сбои в работе программно-аппаратного комплекса "Банковского процессингового центра", которые, к сожалению, привели к не очень приятным последствиям для держателей карточек Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка. У некоторых держателей карточек этих банков могут быть отрицательные остатки на карточках. Работники и специалисты "Банковского процессингового центра" работают над этой ситуацией. Мы знаем, как ее исправить. Нам нужно некоторое количество времени. Надеемся, что до 14:00 часов все проблемы будут устранены, и люди увидят на своих карточках реальные остатки", - отметил Александр Сотников.
Он успокоил клиентов вышеуказанных банков, заверив, что их деньги скоро будут возвращены.
Деньги никуда не делись, никто их не украл, все будет хорошо.