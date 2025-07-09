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Гендиректор процессингового центра прокомментировал ситуацию со списанием денег с банковских карт

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Утром 9 июля клиенты "Беларусбанка", "Белагропромбанка" и "Белинвестбанка" столкнулись с проблемой - с их карт-счетов списались деньги. Некоторые пользователи увидели отрицательный баланс на своих карточках. Ситуацию с несанкционированным списанием денег прокомментировал news.by генеральный директор ОАО "Банковский процессинговый центр" Александр Сотников.

"С 9 часов утра наблюдается некоторые сбои в работе программно-аппаратного комплекса "Банковского процессингового центра", которые, к сожалению, привели к не очень приятным последствиям для держателей карточек Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка. У некоторых держателей карточек этих банков могут быть отрицательные остатки на карточках. Работники и специалисты "Банковского процессингового центра" работают над этой ситуацией. Мы знаем, как ее исправить. Нам нужно некоторое количество времени. Надеемся, что до 14:00 часов все проблемы будут устранены, и люди увидят на своих карточках реальные остатки", - отметил Александр Сотников.

Он успокоил клиентов вышеуказанных банков, заверив, что их деньги скоро будут возвращены. 

Деньги никуда не делись, никто их не украл, все будет хорошо.
Александр Сотников
БеларусбанксбойБанковский процессинговый центр