Гендиректор процессингового центра прокомментировал ситуацию со списанием денег с банковских карт

"С 9 часов утра наблюдается некоторые сбои в работе программно-аппаратного комплекса "Банковского процессингового центра", которые, к сожалению, привели к не очень приятным последствиям для держателей карточек Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка. У некоторых держателей карточек этих банков могут быть отрицательные остатки на карточках. Работники и специалисты "Банковского процессингового центра" работают над этой ситуацией. Мы знаем, как ее исправить. Нам нужно некоторое количество времени. Надеемся, что до 14:00 часов все проблемы будут устранены, и люди увидят на своих карточках реальные остатки", - отметил Александр Сотников.