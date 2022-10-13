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Гендиректор "Белджи": Беларусь может стать пилотным проектом Союзного государства по электромобилям

Беларусь может стать пилотным проектом Союзного государства по электромобилям. Это отметил гендиректор "Белджи".

Ожидается, что в мире в этом году продажи электрокаров возрастут на 10 %, перешагнув 6 миллионов единиц.

У нашей страны есть хорошая возможность занять свою нишу. А в рамках Союзного государства намечается совместное производство перспективной электрической модели на новой технологической платформе.

Соответствующие переговоры уже идут с АвтоВАЗом и другими предприятиями.

Фото:sb.by

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