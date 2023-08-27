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Гендиректор "БелВитунифарм" рассказал об актуальности белорусской вакцины против COVID-19 и о перспективах предприятия
Обсуждая развитие Витебского региона, на совещании у Президента затронули важную тему - создание отечественной противовирусной вакцины. Проект реализует "БелВитунифарм". Первый этап позади, опытная серия выпущена. На базе предприятия также планируется создать биотехнологический кластер, здесь уже формируется новое производство, организован научно-исследовательский институт.
Александр Лукашенко ориентирует специалистов не ограничиваться выпуском только одной вакцины, а расширять линейку продукции, тем более наработанных технологий достаточно. Актуален ли еще выпуск белорусской вакцины против COVID-19? Возможно ли создание отечественных прививок от гриппа? И какие перспективы у кластера? На витебскую производственную площадку отправилась Илона Волынец.
2021 год. Мир полностью не отказывается от масок, но дышит свободнее. Вакцина нескольких видов разработана, люди активно прививаются. При этом Президент Беларуси подписывает распоряжение о создании отечественной вакцины против коронавируса. Ученые должны создать ее до 2023 года. Время пролетело быстро, кажется, мы уже забыли о пандемии. Но специалисты не забыли и со своей задачей справились.
Наше предприятие достаточно долго работало в ветеринарии, создало целую гамму достаточно эффективных и востребованных ветеринарных препаратов. Соответственно, следующим шагом был выход на медицинские вакцины. Мы создали отечественную вакцину. Несмотря на то, что пандемия закончилась, заболевание осталось. Определенной категории людей нужно будет использовать вакцину.
На вопрос о том, почему нашим ученым потребовалось больше года для создания собственной вакцины против коронавируса, ведущий микробиолог ОАО "БелВитунифарм" Виктор Чижевский ответил следующее: "Проект по изготовлению вакцины против COVID-19 требует обучения персонала, приобретения навыков работы на новом оборудовании и освоения новых технологий, поэтому нам нужно было время".
Александр Лукашенко на совещании по развитию Витебской области отметил, что есть перспективное предложение о выпуске противоопухолевых препаратов для лечения заболеваний крови. Гендиректор ОАО "БелВитунифарм" сказал, что на предприятии оборудование позволяет с небольшими доработками начать выпуск противоопухолевых препаратов. Также Сергей Большаков упомянул о том, что в Беларуси постепенно создается своя вакцина от гриппа. Она будет готова в ближайшие полтора года.
Ученые ОАО "БелВитунифарм" занимаются даже разработкой вакцины от алкоголизма. "Она нужна для того, чтобы человек не портил свое качество жизни, употребляя алкоголь", - подчеркнул Сергей Большаков.
В будущем на базе предприятия появится биотехнологический кластер. Но, как говорит гендиректор ОАО "БелВитунифарм", по сути, он уже есть, ведь производства без науки не бывает. Это еще один шаг, чтобы повысить эффективность белорусских вакцин и околовакцинных препаратов.
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