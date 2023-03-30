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Гендиректор Большого театра Беларуси об ожиданиях от Послания Президента

Послание Президента - это важный маркер для аналитиков, экспертов. Сохранение исторической памяти, белорусского культурного наследия для будущих поколений - эти темы сегодня особенно злободневны с учетом происходящего вокруг нашей страны.

Я думаю, в любом случае речь пойдет о процессах, которые происходят сегодня вокруг нашей страны и внутри страны. И мне, конечно, очень важно понимать, как эти явления будут влиять прежде всего на социальную сферу. Меня будут интересовать вопросы, в какой мере Год исторической памяти оказался реализованным, какие будут расставлены акценты, чего мы достигли и где, быть может, нам предстоит задуматься, потому что не все сделано.
Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси

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