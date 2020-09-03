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Гендиректор ЖКХ Минской области о призывах не платить за услуги ЖКХ

Гендиректор ЖКХ Минской области о призывах не платить за услуги ЖКХ

Не гнушаются сидящие за границей руководители протестов и призывами к забастовкам. Но все они оборачивались плачевными последствиями.И вот из последнего - призыв не платить за услуги ЖКХ. В итоге же именно коммунальщикам приходится наводить порядок на улицах и во дворах и изыскивать средства на восстановление города.

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