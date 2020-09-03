Гендиректор ЖКХ Минской области о призывах не платить за услуги ЖКХ

Не гнушаются сидящие за границей руководители протестов и призывами к забастовкам. Но все они оборачивались плачевными последствиями.И вот из последнего - призыв не платить за услуги ЖКХ. В итоге же именно коммунальщикам приходится наводить порядок на улицах и во дворах и изыскивать средства на восстановление города.