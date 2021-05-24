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Генерал Голуб развенчал фейки про "принуждение самолета Ryanair к посадке с помощью боевого истребителя"
Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь Игорь Голуб поминутно и на фактах развенчал фейки про "принуждение самолета Ryanair к посадке с помощью боевого истребителя".
Дежурный экипаж ВВС Беларуси взлетел в 13:04. Гражданское воздушное судно с сигналом бедствия находилось в это время над Столбцами.
Самолет уже заходил на посадку в Минске. В 13:18 он приземлился. Минобороны.
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