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Генерал-майор А. Гурцевич: ВВС и войска ПВО всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве

Генерал-майор А. Гурцевич: ВВС и войска ПВО всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве
Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность № 1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение.
После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи.
Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2.
После того как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования.
Военно-воздушные силы и войска ПВО всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве, но при этом всегда готовы оказать помощь любому воздушному судну в случае бедствий либо каких-либо форс-мажорных обстоятельств
О сопровождении самолета, запросившего посадку в Национальном аэропорту Минск из-за сообщения о минировании, комментарий начальника Главного штаба - первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Андрея Гурцевича

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